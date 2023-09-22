Курганское предприятие получит ипотеку в 300 миллионов рублей

23 сентября 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Ипотека пойдет на модернизацию производственной площадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Сбербанк» одобрил курганскому предприятию промышленную ипотеку в размере 300 миллионов рублей. На эти деньги будет проведена модернизация заброшенной производственной площадки, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Коллеги отписали, что „Сбербанк“ одобрил промышленную ипотеку в 300 миллионов рублей курганскому промпредприятию. Средства пойдут на модернизацию еще одной заброшенной производственной площадки. До этого около 300 миллионов рублей было выделено на создание индустриального парка „Стальмонтаж“ в Кургане», — сообщил Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что курганские власти будут возмещать сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса до 700 тысяч рублей за покупку или строительство домов и квартир в определенных районах. При этом рабочему придется вернуть субсидию, если после получения поддержки он уволится с предприятия менее, чем через пять лет.

«Сбербанк» одобрил курганскому предприятию промышленную ипотеку в размере 300 миллионов рублей. На эти деньги будет проведена модернизация заброшенной производственной площадки, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Коллеги отписали, что „Сбербанк“ одобрил промышленную ипотеку в 300 миллионов рублей курганскому промпредприятию. Средства пойдут на модернизацию еще одной заброшенной производственной площадки. До этого около 300 миллионов рублей было выделено на создание индустриального парка „Стальмонтаж“ в Кургане», — сообщил Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что курганские власти будут возмещать сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса до 700 тысяч рублей за покупку или строительство домов и квартир в определенных районах. При этом рабочему придется вернуть субсидию, если после получения поддержки он уволится с предприятия менее, чем через пять лет.