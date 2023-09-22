22 сентября 2023

Курганское предприятие получит ипотеку в 300 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск
Ипотека пойдет на модернизацию производственной площадки Фото:

«Сбербанк» одобрил курганскому предприятию промышленную ипотеку в размере 300 миллионов рублей. На эти деньги будет проведена модернизация заброшенной производственной площадки, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Коллеги отписали, что „Сбербанк“ одобрил промышленную ипотеку в 300 миллионов рублей курганскому промпредприятию. Средства пойдут на модернизацию еще одной заброшенной производственной площадки. До этого около 300 миллионов рублей было выделено на создание индустриального парка „Стальмонтаж“ в Кургане», — сообщил Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти будут возмещать сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса до 700 тысяч рублей за покупку или строительство домов и квартир в определенных районах. При этом рабочему придется вернуть субсидию, если после получения поддержки он уволится с предприятия менее, чем через пять лет.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Сбербанк» одобрил курганскому предприятию промышленную ипотеку в размере 300 миллионов рублей. На эти деньги будет проведена модернизация заброшенной производственной площадки, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Коллеги отписали, что „Сбербанк“ одобрил промышленную ипотеку в 300 миллионов рублей курганскому промпредприятию. Средства пойдут на модернизацию еще одной заброшенной производственной площадки. До этого около 300 миллионов рублей было выделено на создание индустриального парка „Стальмонтаж“ в Кургане», — сообщил Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что курганские власти будут возмещать сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса до 700 тысяч рублей за покупку или строительство домов и квартир в определенных районах. При этом рабочему придется вернуть субсидию, если после получения поддержки он уволится с предприятия менее, чем через пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...