21 сентября 2023

Рабочим курганских оборонных заводов дадут деньги на покупку жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
На покупку жилья можно получить субсидию в размере до 700 тысяч рублей Фото:

Власти Курганской области будут возмещать сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса до 700 тысяч рублей на строительство или покупку новых индивидуальных домов, а также на покупку квартир в определенных районах. Данная информация размещена на портале правовой информации.

«Дополнить [постановление] абзацем следующего содержания „работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих деятельность на территории Курганской области, а также семьи“, в которых один или оба супруга являются работниками предприятий ОПК», — указано в постановлении областного правительства, размещенном на портале. Этот документ вносит изменения в программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области».

При этом рабочему придется вернуть субсидию, если он уволится с предприятия ОПК менее чем через пять лет после получения поддержки. В том же документе указано, что в 2023 году объем финансирования программы из областного бюджета вырос со 180,65 млн до 299,5 млн рублей.

В Курганской области сейчас можно получить до 700 тысяч рублей на строительство или покупку новых индивидуальных домов. Также у участников программы есть возможность получить до 500 тысяч рублей на покупку квартир в малоэтажных домах и в многоквартирных домах, которые строят в районах комплексного развития территорий.

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Власти Курганской области будут возмещать сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса до 700 тысяч рублей на строительство или покупку новых индивидуальных домов, а также на покупку квартир в определенных районах. Данная информация размещена на портале правовой информации. «Дополнить [постановление] абзацем следующего содержания „работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих деятельность на территории Курганской области, а также семьи“, в которых один или оба супруга являются работниками предприятий ОПК», — указано в постановлении областного правительства, размещенном на портале. Этот документ вносит изменения в программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области». При этом рабочему придется вернуть субсидию, если он уволится с предприятия ОПК менее чем через пять лет после получения поддержки. В том же документе указано, что в 2023 году объем финансирования программы из областного бюджета вырос со 180,65 млн до 299,5 млн рублей. В Курганской области сейчас можно получить до 700 тысяч рублей на строительство или покупку новых индивидуальных домов. Также у участников программы есть возможность получить до 500 тысяч рублей на покупку квартир в малоэтажных домах и в многоквартирных домах, которые строят в районах комплексного развития территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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