В Нязепетровске по горячим следам задержали браконьера

23 сентября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Подозреваемым в незаконной добыче лося оказался 43-летний местный житель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В городе Нязепетровске Челябинской области полицейские по горячим следам задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной добыче лося. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области. «Нязепетровские полицейские по горячим следам установили подозреваемого в браконьерстве. Вероятным подозреваемым в незаконной охоте оказался неработающий житель города Нязепетровск, 1980 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сигнал в дежурную часть отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району поступил от егеря «Ураимского» охотничьего хозяйства. Мужчина рассказал, что при инспекции леса обнаружил останки добытого лося. Возбуждено уголовное дело. Ранее в Челябинской области задержали пятерых охотников за убийство трех лебедей. Нарушителей обнаружили, когда они разделывали тушу лебедя, внесенного в Красную книгу. Охота на эту птицу категорически запрещена.

В городе Нязепетровске Челябинской области полицейские по горячим следам задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной добыче лося. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области. «Нязепетровские полицейские по горячим следам установили подозреваемого в браконьерстве. Вероятным подозреваемым в незаконной охоте оказался неработающий житель города Нязепетровск, 1980 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сигнал в дежурную часть отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району поступил от егеря «Ураимского» охотничьего хозяйства. Мужчина рассказал, что при инспекции леса обнаружил останки добытого лося. Возбуждено уголовное дело. Ранее в Челябинской области задержали пятерых охотников за убийство трех лебедей. Нарушителей обнаружили, когда они разделывали тушу лебедя, внесенного в Красную книгу. Охота на эту птицу категорически запрещена.