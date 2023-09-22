22 сентября 2023

В Нязепетровске по горячим следам задержали браконьера

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, оружие, стрельба, охота, охотник
Подозреваемым в незаконной добыче лося оказался 43-летний местный житель Фото:

В городе Нязепетровске Челябинской области полицейские по горячим следам задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной добыче лося. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области.

«Нязепетровские полицейские по горячим следам установили подозреваемого в браконьерстве. Вероятным подозреваемым в незаконной охоте оказался неработающий житель города Нязепетровск, 1980 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сигнал в дежурную часть отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району поступил от егеря «Ураимского» охотничьего хозяйства. Мужчина рассказал, что при инспекции леса обнаружил останки добытого лося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Челябинской области задержали пятерых охотников за убийство трех лебедей. Нарушителей обнаружили, когда они разделывали тушу лебедя, внесенного в Красную книгу. Охота на эту птицу категорически запрещена.

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В городе Нязепетровске Челябинской области полицейские по горячим следам задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной добыче лося. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области. «Нязепетровские полицейские по горячим следам установили подозреваемого в браконьерстве. Вероятным подозреваемым в незаконной охоте оказался неработающий житель города Нязепетровск, 1980 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сигнал в дежурную часть отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району поступил от егеря «Ураимского» охотничьего хозяйства. Мужчина рассказал, что при инспекции леса обнаружил останки добытого лося. Возбуждено уголовное дело. Ранее в Челябинской области задержали пятерых охотников за убийство трех лебедей. Нарушителей обнаружили, когда они разделывали тушу лебедя, внесенного в Красную книгу. Охота на эту птицу категорически запрещена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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