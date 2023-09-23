Владимир Сальдо стал губернатором Херсонской области

Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области. Решение о его назначении приняли депутаты Херсонской областной думы.
«Огромное спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и представление моей кандидатуры, а депутатам — за поддержку», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Помимо Сальдо, кандидатами на пост главы региона были Иван Шумаков и Игорь Шепелин. Кандидатуры представил депутатам первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Сальдо подчеркнул, что будет с честью выполнять возложенные на него обязательства и сосредоточит усилия на выполнении президентской «Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года». «Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей», — отметил он.
Херсонская область наряду с ЛНР, ЛНР и Запорожской областью вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 10 сентября в новых регионах России состоялись выборы депутатов законодательных органов.
Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области. Решение о его назначении приняли депутаты Херсонской областной думы. «Огромное спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и представление моей кандидатуры, а депутатам — за поддержку», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Помимо Сальдо, кандидатами на пост главы региона были Иван Шумаков и Игорь Шепелин. Кандидатуры представил депутатам первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Сальдо подчеркнул, что будет с честью выполнять возложенные на него обязательства и сосредоточит усилия на выполнении президентской «Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года». «Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей», — отметил он. Херсонская область наряду с ЛНР, ЛНР и Запорожской областью вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 10 сентября в новых регионах России состоялись выборы депутатов законодательных органов.