Владимир Сальдо стал губернатором Херсонской области

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Сальдо поблагодарил президента страны за доверие Фото:
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Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области. Решение о его назначении приняли депутаты Херсонской областной думы.

«Огромное спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и представление моей кандидатуры, а депутатам — за поддержку», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Помимо Сальдо, кандидатами на пост главы региона были Иван Шумаков и Игорь Шепелин. Кандидатуры представил депутатам первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сальдо подчеркнул, что будет с честью выполнять возложенные на него обязательства и сосредоточит усилия на выполнении президентской «Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года». «Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей», — отметил он.

Херсонская область наряду с ЛНР, ЛНР и Запорожской областью вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 10 сентября в новых регионах России состоялись выборы депутатов законодательных органов.

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Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области. Решение о его назначении приняли депутаты Херсонской областной думы. «Огромное спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и представление моей кандидатуры, а депутатам — за поддержку», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Помимо Сальдо, кандидатами на пост главы региона были Иван Шумаков и Игорь Шепелин. Кандидатуры представил депутатам первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Сальдо подчеркнул, что будет с честью выполнять возложенные на него обязательства и сосредоточит усилия на выполнении президентской «Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года». «Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей», — отметил он. Херсонская область наряду с ЛНР, ЛНР и Запорожской областью вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 10 сентября в новых регионах России состоялись выборы депутатов законодательных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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