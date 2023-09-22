22 сентября 2023

В Челябинске возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего, упавшего с высоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» Фото:

В Следственном комитете Следственного управления Челябинской области возбудили уголовное дело по факту падения рабочего с высоты при ремонте фасада здания №38 по улице Чичерина. Об этом сообщили в СУ СК региона.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“ — прим. URA.RU). Следственными органами проводится комплекс неотложных действий, направленный на сбор доказательной базы», — пишет сайт 74ру со ссылкой на Следственные комитет Челябинской области. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в пресс-службу ведомства. Но там на звонок не ответили.

22 сентября в Челябинске рабочий упал с высоты при ремонте фасада здания №38 по улице Чичерина. Мужчина стоял на плите, которая сорвалась со стрелы подъемного крана. От полученных травм он скончался на месте.

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В Следственном комитете Следственного управления Челябинской области возбудили уголовное дело по факту падения рабочего с высоты при ремонте фасада здания №38 по улице Чичерина. Об этом сообщили в СУ СК региона. «Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“ — прим. URA.RU). Следственными органами проводится комплекс неотложных действий, направленный на сбор доказательной базы», — пишет сайт 74ру со ссылкой на Следственные комитет Челябинской области. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в пресс-службу ведомства. Но там на звонок не ответили. 22 сентября в Челябинске рабочий упал с высоты при ремонте фасада здания №38 по улице Чичерина. Мужчина стоял на плите, которая сорвалась со стрелы подъемного крана. От полученных травм он скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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