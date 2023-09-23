NYT: Пентагон решился на новый виток эскалации на Украине

NYT: Пентагон помогает американским наемникам на Украине

23 сентября 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Пентагон начал оказывать медицинскую помощь наемникам на Украине, пишет NYT Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон начал оказывать помощь раненым американским наемникам, участвующим в боевых действиях на Украине, тем самым вступив в новую фазу вовлеченности в российско-украинский конфликт. Об этом пишет газета The New York Times. «Армия США потихоньку начала лечить раненых американцев и других боевиков, эвакуированных из Украины, в своем Региональном медицинском центре Ландштуля. Это знаменует собой новый заметный шаг в углублении участия Вашингтона в конфликте», — говорится в материале газеты. Там добавили, что ранее большинство из них полагались лишь на помощь украинских больниц и западных благотворительных организаций. Сейчас Пентагон вмешался и предложил им такую же помощь, как и американским военнослужащим, находящимся на службе. В начале конфликта администрация президента США Джо Байдена заявила, что не будет размещать американские войска на Украине и предупредила американцев не вмешиваться. Однако сейчас оказывается помощь тем, кому ранее советовали держаться подальше. Представитель Министерства обороны удивился этому факту и заявил, что руководители не знали о том, что Ландштуль регулярно лечил раненых американских добровольцев, заключили в газете. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби сообщал, что военнослужащие США на Украине якобы не принимают участие в боевых действиях и не оказывают поддержку украинским военным. Он подчеркнул, что американские солдаты находятся там для охраны посольства США. При этом отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом по Краматорску ликвидировали наемников из Соединенных Штатов. Он отметил, что там присутствовало много американского военного персонала, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пентагон начал оказывать помощь раненым американским наемникам, участвующим в боевых действиях на Украине, тем самым вступив в новую фазу вовлеченности в российско-украинский конфликт. Об этом пишет газета The New York Times. «Армия США потихоньку начала лечить раненых американцев и других боевиков, эвакуированных из Украины, в своем Региональном медицинском центре Ландштуля. Это знаменует собой новый заметный шаг в углублении участия Вашингтона в конфликте», — говорится в материале газеты. Там добавили, что ранее большинство из них полагались лишь на помощь украинских больниц и западных благотворительных организаций. Сейчас Пентагон вмешался и предложил им такую же помощь, как и американским военнослужащим, находящимся на службе. В начале конфликта администрация президента США Джо Байдена заявила, что не будет размещать американские войска на Украине и предупредила американцев не вмешиваться. Однако сейчас оказывается помощь тем, кому ранее советовали держаться подальше. Представитель Министерства обороны удивился этому факту и заявил, что руководители не знали о том, что Ландштуль регулярно лечил раненых американских добровольцев, заключили в газете. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби сообщал, что военнослужащие США на Украине якобы не принимают участие в боевых действиях и не оказывают поддержку украинским военным. Он подчеркнул, что американские солдаты находятся там для охраны посольства США. При этом отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом по Краматорску ликвидировали наемников из Соединенных Штатов. Он отметил, что там присутствовало много американского военного персонала, передает RT.