ВС России уничтожили танк Leopard с немецким экипажем

Танком управлял экипаж из ФРГ, сообщил командир
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские разведчики смогли уничтожить танк Leopard в зоне спецоперации на Украине. Уточняется, что внутри бронемашины был экипаж военнослужащих ФРГ. Об этом сообщил командир разведгруппы.
«Разведчики ВС РФ уничтожили <…> танк Leopard с немецким экипажем», — сообщил командир. Его слова передает РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин уточнял, что танки Leopard являются приоритетной целью для ВС РФ. Украинские военные успели разочароваться в поставленных бронемашинах.
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