ВС России уничтожили танк Leopard с немецким экипажем

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Танком управлял экипаж из ФРГ, сообщил командир Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские разведчики смогли уничтожить танк Leopard в зоне спецоперации на Украине. Уточняется, что внутри бронемашины был экипаж военнослужащих ФРГ. Об этом сообщил командир разведгруппы.

«Разведчики ВС РФ уничтожили <…> танк Leopard с немецким экипажем», — сообщил командир. Его слова передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин уточнял, что танки Leopard являются приоритетной целью для ВС РФ. Украинские военные успели разочароваться в поставленных бронемашинах.

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Российские разведчики смогли уничтожить танк Leopard в зоне спецоперации на Украине. Уточняется, что внутри бронемашины был экипаж военнослужащих ФРГ. Об этом сообщил командир разведгруппы. «Разведчики ВС РФ уничтожили <…> танк Leopard с немецким экипажем», — сообщил командир. Его слова передает РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что танки Leopard являются приоритетной целью для ВС РФ. Украинские военные успели разочароваться в поставленных бронемашинах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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