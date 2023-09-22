В Челябинске пьяный угонщик устроил аварию. Фото

23 сентября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Погоня за пьяным водителем закончилась аварией Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске нетрезвый водитель на угнанном автомобиле устроил аварию на улице Героев Танкограда. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «В Челябинске на улице Героев Танкограда водитель отечественного авто совершил ДТП с автомобилем „Газель“. Выяснилось, что водитель „Лады“ находился в нетрезвом состоянии и передвигался на угнанном транспортном средстве», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дежурный наряд ДТП обратил внимание на автомобиль марки Lada Granta, который двигался по Бродокалмакскому тракту с выключенными фарами. Инспекторы решили проверить машину, но на требование остановиться водитель не реагировал. Тогда и было принято решение о преследовании, которое закончилось аварией. В отношении мужчины составлен административный протокол по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Водитель был доставлен в отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску для дальнейшего разбирательства. Ранее в Златоусте экипаж ДПС задержал пьяного 24-летнего водителя, который управлял угнанным автомобилем Lada Granda. Машину заметили ранним утром на маршруте патрулирования. Водитель без прав и на угнанном авто устроил ДТП на улице Героев Танкограда в Челябинске Фото предоставлено пресс-службой Управления ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске нетрезвый водитель на угнанном автомобиле устроил аварию на улице Героев Танкограда. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «В Челябинске на улице Героев Танкограда водитель отечественного авто совершил ДТП с автомобилем „Газель“. Выяснилось, что водитель „Лады“ находился в нетрезвом состоянии и передвигался на угнанном транспортном средстве», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дежурный наряд ДТП обратил внимание на автомобиль марки Lada Granta, который двигался по Бродокалмакскому тракту с выключенными фарами. Инспекторы решили проверить машину, но на требование остановиться водитель не реагировал. Тогда и было принято решение о преследовании, которое закончилось аварией. В отношении мужчины составлен административный протокол по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Водитель был доставлен в отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску для дальнейшего разбирательства. Ранее в Златоусте экипаж ДПС задержал пьяного 24-летнего водителя, который управлял угнанным автомобилем Lada Granda. Машину заметили ранним утром на маршруте патрулирования.