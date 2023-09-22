22 сентября 2023

В Челябинске пьяный угонщик устроил аварию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, мчс, спасатели, дтп, пожарные
Погоня за пьяным водителем закончилась аварией Фото:

В Челябинске нетрезвый водитель на угнанном автомобиле устроил аварию на улице Героев Танкограда. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.

«В Челябинске на улице Героев Танкограда водитель отечественного авто совершил ДТП с автомобилем „Газель“. Выяснилось, что водитель „Лады“ находился в нетрезвом состоянии и передвигался на угнанном транспортном средстве», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Дежурный наряд ДТП обратил внимание на автомобиль марки Lada Granta, который двигался по Бродокалмакскому тракту с выключенными фарами. Инспекторы решили проверить машину, но на требование остановиться водитель не реагировал. Тогда и было принято решение о преследовании, которое закончилось аварией.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Водитель был доставлен в отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Златоусте экипаж ДПС задержал пьяного 24-летнего водителя, который управлял угнанным автомобилем Lada Granda. Машину заметили ранним утром на маршруте патрулирования.

Водитель без прав и на угнанном авто устроил ДТП на улице Героев Танкограда в Челябинске
Водитель без прав и на угнанном авто устроил ДТП на улице Героев Танкограда в Челябинске

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В Челябинске нетрезвый водитель на угнанном автомобиле устроил аварию на улице Героев Танкограда. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «В Челябинске на улице Героев Танкограда водитель отечественного авто совершил ДТП с автомобилем „Газель“. Выяснилось, что водитель „Лады“ находился в нетрезвом состоянии и передвигался на угнанном транспортном средстве», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дежурный наряд ДТП обратил внимание на автомобиль марки Lada Granta, который двигался по Бродокалмакскому тракту с выключенными фарами. Инспекторы решили проверить машину, но на требование остановиться водитель не реагировал. Тогда и было принято решение о преследовании, которое закончилось аварией. В отношении мужчины составлен административный протокол по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Водитель был доставлен в отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску для дальнейшего разбирательства. Ранее в Златоусте экипаж ДПС задержал пьяного 24-летнего водителя, который управлял угнанным автомобилем Lada Granda. Машину заметили ранним утром на маршруте патрулирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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