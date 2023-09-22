В Златоусте полицейские задержали пьяного водителя, угнавшего чужую машину

23 сентября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Мужчину на отечественном авто задержали рано утром в Златоусте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Златоусте Челябинской области экипаж ДПС задержал пьяного 24-летнего водителя, который управлял угнанным автомобилем Lada Granda. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области. «Ранним утром на маршруте патрулирования экипаж ДПС ОГИБДД обратил внимание на машину, которая двигалась, совершая странные маневры. Когда инспекторы остановили отечественный автомобиль, они обнаружили, что им управляет мужчина, 1999 года рождения, с явными признаками алкогольного опьянения», — уточнили в пресс-службе ведомства. У водителя также не было документов на машину Lada Granda. При дальнейших разбирательствах выяснилось, что ранее поступало заявление об угоне этой машины от 21-летнего местного жителя. В отношении угонщика составлен административный протокол по статье 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ранее в Аргаяше (Челябинская область) задержали нетрезвого подростка, который угнал автомобиль. Угонщик выпивал вместе с владельцем машины, а затем решил покататься.

В Златоусте Челябинской области экипаж ДПС задержал пьяного 24-летнего водителя, который управлял угнанным автомобилем Lada Granda. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области. «Ранним утром на маршруте патрулирования экипаж ДПС ОГИБДД обратил внимание на машину, которая двигалась, совершая странные маневры. Когда инспекторы остановили отечественный автомобиль, они обнаружили, что им управляет мужчина, 1999 года рождения, с явными признаками алкогольного опьянения», — уточнили в пресс-службе ведомства. У водителя также не было документов на машину Lada Granda. При дальнейших разбирательствах выяснилось, что ранее поступало заявление об угоне этой машины от 21-летнего местного жителя. В отношении угонщика составлен административный протокол по статье 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ранее в Аргаяше (Челябинская область) задержали нетрезвого подростка, который угнал автомобиль. Угонщик выпивал вместе с владельцем машины, а затем решил покататься.