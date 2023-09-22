В окрестностях Ноябрьска гуляет медведь

Медведя заметили в лесу за очистными сооружениями
Жителей Ноябрьска предупреждают, что в лесу за очистными сооружениями был замечен медведь. Об этом сообщается в местных telegram-каналах.
«Хотим всех предупредить!!! За очистными, в лесу был замечен мишка!!! Будьте осторожны!» — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «NSK».
Ранее сообщалось, что в районе Вынгапура (ЯНАО) гуляет медведь. Следы животного обнаружил грибник.
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