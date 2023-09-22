22 сентября 2023
21 сентября 2023

В окрестностях Ноябрьска гуляет медведь

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Выставки "Мыс священной собаки" и "Палеогеновое море". Ханты-Мансийск, медведь
Медведя заметили в лесу за очистными сооружениями Фото:

Жителей Ноябрьска предупреждают, что в лесу за очистными сооружениями был замечен медведь. Об этом сообщается в местных telegram-каналах.

«Хотим всех предупредить!!! За очистными, в лесу был замечен мишка!!! Будьте осторожны!» — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «NSK».

Ранее сообщалось, что в районе Вынгапура (ЯНАО) гуляет медведь. Следы животного обнаружил грибник.

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Жителей Ноябрьска предупреждают, что в лесу за очистными сооружениями был замечен медведь. Об этом сообщается в местных telegram-каналах. «Хотим всех предупредить!!! За очистными, в лесу был замечен мишка!!! Будьте осторожны!» — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «NSK». Ранее сообщалось, что в районе Вынгапура (ЯНАО) гуляет медведь. Следы животного обнаружил грибник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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