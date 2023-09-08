08 сентября 2023
07 сентября 2023

В ЯНАО грибник наткнулся на медвежий след. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , медведь, медвежий след, медвежья лапа
Мужчина обнаружил след в районе Вынгапура Фото:

В ЯНАО в окрестностях Вынгапура мужчина обнаружил следы медведя. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«Недалеко от Вынгапура в лесу следы медведя. Сходил за грибами», — написал мужчина, передает telegram-канал «NSK». Грибник в шутку уточнил, не злые ли медведи в сентябре. Пользователи его заверили, что боятся нечего. «Не злые они. Еда же есть: ягоды, грибы, грибники», — написал Евгений.

Ранее сообщалось, что в Ямальском районе белый медведь терроризирует оленеводов. В начале сентября он вышел к чуму. Хозяину удалось избежать нападения животного. В июле после нападения этого же медведя тундровик попал в реанимацию.

Фото:

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В ЯНАО в окрестностях Вынгапура мужчина обнаружил следы медведя. Об этом он рассказал в социальных сетях. «Недалеко от Вынгапура в лесу следы медведя. Сходил за грибами», — написал мужчина, передает telegram-канал «NSK». Грибник в шутку уточнил, не злые ли медведи в сентябре. Пользователи его заверили, что боятся нечего. «Не злые они. Еда же есть: ягоды, грибы, грибники», — написал Евгений. Ранее сообщалось, что в Ямальском районе белый медведь терроризирует оленеводов. В начале сентября он вышел к чуму. Хозяину удалось избежать нападения животного. В июле после нападения этого же медведя тундровик попал в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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