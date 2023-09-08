Мужчина обнаружил след в районе Вынгапура
В ЯНАО в окрестностях Вынгапура мужчина обнаружил следы медведя. Об этом он рассказал в социальных сетях.
«Недалеко от Вынгапура в лесу следы медведя. Сходил за грибами», — написал мужчина, передает telegram-канал «NSK». Грибник в шутку уточнил, не злые ли медведи в сентябре. Пользователи его заверили, что боятся нечего. «Не злые они. Еда же есть: ягоды, грибы, грибники», — написал Евгений.
Ранее сообщалось, что в Ямальском районе белый медведь терроризирует оленеводов. В начале сентября он вышел к чуму. Хозяину удалось избежать нападения животного. В июле после нападения этого же медведя тундровик попал в реанимацию.
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