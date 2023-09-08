В ЯНАО грибник наткнулся на медвежий след. Фото

09 сентября 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Мужчина обнаружил след в районе Вынгапура Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО в окрестностях Вынгапура мужчина обнаружил следы медведя. Об этом он рассказал в социальных сетях. «Недалеко от Вынгапура в лесу следы медведя. Сходил за грибами», — написал мужчина, передает telegram-канал «NSK». Грибник в шутку уточнил, не злые ли медведи в сентябре. Пользователи его заверили, что боятся нечего. «Не злые они. Еда же есть: ягоды, грибы, грибники», — написал Евгений. Ранее сообщалось, что в Ямальском районе белый медведь терроризирует оленеводов. В начале сентября он вышел к чуму. Хозяину удалось избежать нападения животного. В июле после нападения этого же медведя тундровик попал в реанимацию. Фото: telegram-канал «NSK», https://t.me/Noyabrsk112

В ЯНАО в окрестностях Вынгапура мужчина обнаружил следы медведя. Об этом он рассказал в социальных сетях. «Недалеко от Вынгапура в лесу следы медведя. Сходил за грибами», — написал мужчина, передает telegram-канал «NSK». Грибник в шутку уточнил, не злые ли медведи в сентябре. Пользователи его заверили, что боятся нечего. «Не злые они. Еда же есть: ягоды, грибы, грибники», — написал Евгений. Ранее сообщалось, что в Ямальском районе белый медведь терроризирует оленеводов. В начале сентября он вышел к чуму. Хозяину удалось избежать нападения животного. В июле после нападения этого же медведя тундровик попал в реанимацию.