Сюжет о курганском оборонном заводе покажут на российских телеканалах. Фото

23 сентября 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Сюжет о «Курганмашзаводе» расскажет о трудовых буднях и технике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сюжет о «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») покажут на «Первом канале» и телеканале «Звезда». Программы выйдут в эфир 24 сентября, сообщается в пресс-службе предприятия. «В это воскресенье смотрите программу „Время“ на „Первом канале“. Сюжет о предприятии расскажет всей стране о наших трудовых буднях и технике. Начало программы в 21:00. Еще один сюжет выйдет на телеканале „Звезда“ в 18:00», — сообщается в telegram-канале «Курганмашзавода». Ранее новой БМП «Манул», которую производят на «Курганмашзаводе», заинтересовались сухопутные войска России. Решения, заложенные в «Мануле», полезны на поле боя, заявил заместитель исполнительного директора предприятия Роман Хромов. Сюжеты о «Курганмашзаводе» выйдут 24 сентября Telegram-канал «Курганмашзавода», https://t.me/KurganmashzavodNovosti/1530

Сюжет о «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») покажут на «Первом канале» и телеканале «Звезда». Программы выйдут в эфир 24 сентября, сообщается в пресс-службе предприятия. «В это воскресенье смотрите программу „Время“ на „Первом канале“. Сюжет о предприятии расскажет всей стране о наших трудовых буднях и технике. Начало программы в 21:00. Еще один сюжет выйдет на телеканале „Звезда“ в 18:00», — сообщается в telegram-канале «Курганмашзавода». Ранее новой БМП «Манул», которую производят на «Курганмашзаводе», заинтересовались сухопутные войска России. Решения, заложенные в «Мануле», полезны на поле боя, заявил заместитель исполнительного директора предприятия Роман Хромов.