22 сентября 2023

Сюжет о курганском оборонном заводе покажут на российских телеканалах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
Сюжет о «Курганмашзаводе» расскажет о трудовых буднях и технике Фото:

Сюжет о «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») покажут на «Первом канале» и телеканале «Звезда». Программы выйдут в эфир 24 сентября, сообщается в пресс-службе предприятия.

«В это воскресенье смотрите программу „Время“ на „Первом канале“. Сюжет о предприятии расскажет всей стране о наших трудовых буднях и технике. Начало программы в 21:00. Еще один сюжет выйдет на телеканале „Звезда“ в 18:00», — сообщается в telegram-канале «Курганмашзавода».

Ранее новой БМП «Манул», которую производят на «Курганмашзаводе», заинтересовались сухопутные войска России. Решения, заложенные в «Мануле», полезны на поле боя, заявил заместитель исполнительного директора предприятия Роман Хромов.

Сюжеты о «Курганмашзаводе» выйдут 24 сентября
Сюжеты о «Курганмашзаводе» выйдут 24 сентября

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Сюжет о «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») покажут на «Первом канале» и телеканале «Звезда». Программы выйдут в эфир 24 сентября, сообщается в пресс-службе предприятия. «В это воскресенье смотрите программу „Время“ на „Первом канале“. Сюжет о предприятии расскажет всей стране о наших трудовых буднях и технике. Начало программы в 21:00. Еще один сюжет выйдет на телеканале „Звезда“ в 18:00», — сообщается в telegram-канале «Курганмашзавода». Ранее новой БМП «Манул», которую производят на «Курганмашзаводе», заинтересовались сухопутные войска России. Решения, заложенные в «Мануле», полезны на поле боя, заявил заместитель исполнительного директора предприятия Роман Хромов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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