Сюжет о «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») покажут на «Первом канале» и телеканале «Звезда». Программы выйдут в эфир 24 сентября, сообщается в пресс-службе предприятия.
«В это воскресенье смотрите программу „Время“ на „Первом канале“. Сюжет о предприятии расскажет всей стране о наших трудовых буднях и технике. Начало программы в 21:00. Еще один сюжет выйдет на телеканале „Звезда“ в 18:00», — сообщается в telegram-канале «Курганмашзавода».
Ранее новой БМП «Манул», которую производят на «Курганмашзаводе», заинтересовались сухопутные войска России. Решения, заложенные в «Мануле», полезны на поле боя, заявил заместитель исполнительного директора предприятия Роман Хромов.
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