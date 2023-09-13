Российская пехота заинтересовалась новой БМП, которую производят в Кургане

Сухопутные войска России заинтересовались новой боевой машиной пехоты (БМП) «Манул» с передним расположением двигателя. Опыт спецоперации (СВО) показывает, что решения, заложенные в «Мануле», полезны на поле боя, заявил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов.
«СВО на сегодняшний день показывает, что решения, заложенные в „Мануле“, полезны на поле боя. Прежде всего интерес к БМП проявили сухопутные войска», — заявил Хромов РИА Новости.
По словам Хромова, особенностями «Манула» являются удобный выход с аппарелью в кормовой части машины за счет переднего расположения двигателя и необитаемый боевой модуль. Он отметил, что идея новой машины заключается еще и в том, чтобы «максимально использовать базу БМП-3».
Ранее в компании-разработчике «Высокоточные комплексы» сообщили, что БМП «Манул» получит более мощный двигатель. По информации холдинга, в «Манулах» закладывался запас на возможное увеличение бронирования.
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