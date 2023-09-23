Кадыров потребовал изменить учебник Мединского по истории

Даудов: в учебниках по истории России изменят главу о репрессированных народах

23 сентября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Глава о репрессированных народах СССР будет изменена, заявил Магомед Даудов Фото: Ярослав Чингаев / АГН Москва Лидер Чечни Рамзан Кадыров потребовал изменить главу об истории репрессированных народов в учебниках истории России для 10-11 классов под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского. Содержание главы вызвало возмущение среди представителей этих народов в РФ. Об этом рассказал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. «Обновленный учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов. Рамзан Кадыров поручил разобраться в столь важном вопросе», — написал Даудов в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе работы будет создана рабочая группа из глав регионов, народы которых были подвергнуты репрессиям. Даудов обратился к администрации президента России и автору учебника Владимиру Мединскому, который обещал внести изменения в соответствующую главу. Он объяснил, что данная глава была без изменений заимствована из предыдущих изданий. С ним согласился и министр просвещения Сергей Кравцов. Председатель чеченского парламента также отметил, что представители репрессированных народов внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. К 1 сентября 2024 года российские школьники получат новые учебники истории. В последней главе учебника будут рассмотрены события, связанные с проведением спецоперации на Украине. В пособиях будет учитываться история до настоящего времени, включая события до 2022 года. Музыкант и врач Александр Розенбаум в связи с выходом новых учебников подчеркнул важность того, чтобы книги отражали «подтвержденную народом правду», передают « Дни.ру ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер Чечни Рамзан Кадыров потребовал изменить главу об истории репрессированных народов в учебниках истории России для 10-11 классов под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского. Содержание главы вызвало возмущение среди представителей этих народов в РФ. Об этом рассказал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. «Обновленный учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов. Рамзан Кадыров поручил разобраться в столь важном вопросе», — написал Даудов в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе работы будет создана рабочая группа из глав регионов, народы которых были подвергнуты репрессиям. Даудов обратился к администрации президента России и автору учебника Владимиру Мединскому, который обещал внести изменения в соответствующую главу. Он объяснил, что данная глава была без изменений заимствована из предыдущих изданий. С ним согласился и министр просвещения Сергей Кравцов. Председатель чеченского парламента также отметил, что представители репрессированных народов внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. К 1 сентября 2024 года российские школьники получат новые учебники истории. В последней главе учебника будут рассмотрены события, связанные с проведением спецоперации на Украине. В пособиях будет учитываться история до настоящего времени, включая события до 2022 года. Музыкант и врач Александр Розенбаум в связи с выходом новых учебников подчеркнул важность того, чтобы книги отражали «подтвержденную народом правду», передают «Дни.ру».