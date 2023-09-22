22 сентября 2023

Пермские следователи заинтересовались гибелью четырех человек на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели четырех человек Фото:

Следователи устанавливают причины гибели четырех человек во время пожара в Пермском крае. Об этом сообщается в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Следственными органами устанавливаются обстоятельства гибели четырех человек во время пожара. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты и эксперт-пожаротехник. Сотрудники допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя Следственного комитета России по Пермскому краю Дениса Головкина.

Ранее в ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили о пожаре в частном доме в селе Чайка Уинского муниципального округа. В результате происшествия погибли четыре человека.

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Следователи устанавливают причины гибели четырех человек во время пожара в Пермском крае. Об этом сообщается в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следственными органами устанавливаются обстоятельства гибели четырех человек во время пожара. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщается в telegram-канале ведомства. На место происшествия выехали следователи-криминалисты и эксперт-пожаротехник. Сотрудники допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя Следственного комитета России по Пермскому краю Дениса Головкина. Ранее в ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили о пожаре в частном доме в селе Чайка Уинского муниципального округа. В результате происшествия погибли четыре человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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