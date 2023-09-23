В Киеве хотят растянуть конфликт с РФ до 2035 года

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
Конфликт с Россией будет продолжаться до 2035 года, заявил Алексей Арестович Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине существует план растянуть конфликт с Россией до 2035 года. Такое заявление сделал бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«В горячей фазе будем находиться в конфликте с Россией еще несколько лет, возможно, вплоть до самого 2032 года. В более мягкой форме конфликтная ситуация может сохраниться до 2035», — сообщил Арестович в своем telegram-канале. Он также отмечает, что даже после военного противостояния, конфликт будет продолжаться в других сферах, таких как экономика и дипломатия.

Затягивание конфликта не является выгодным вариантом для киевских властей. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что Соединенные Штаты не будут отправлять своих военных на Украину, если конфликт будет продолжаться долгое время, передает RT.

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На Украине существует план растянуть конфликт с Россией до 2035 года. Такое заявление сделал бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. «В горячей фазе будем находиться в конфликте с Россией еще несколько лет, возможно, вплоть до самого 2032 года. В более мягкой форме конфликтная ситуация может сохраниться до 2035», — сообщил Арестович в своем telegram-канале. Он также отмечает, что даже после военного противостояния, конфликт будет продолжаться в других сферах, таких как экономика и дипломатия. Затягивание конфликта не является выгодным вариантом для киевских властей. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что Соединенные Штаты не будут отправлять своих военных на Украину, если конфликт будет продолжаться долгое время, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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