В Киеве хотят растянуть конфликт с РФ до 2035 года

23 сентября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Конфликт с Россией будет продолжаться до 2035 года, заявил Алексей Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине существует план растянуть конфликт с Россией до 2035 года. Такое заявление сделал бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. «В горячей фазе будем находиться в конфликте с Россией еще несколько лет, возможно, вплоть до самого 2032 года. В более мягкой форме конфликтная ситуация может сохраниться до 2035», — сообщил Арестович в своем telegram-канале. Он также отмечает, что даже после военного противостояния, конфликт будет продолжаться в других сферах, таких как экономика и дипломатия. Затягивание конфликта не является выгодным вариантом для киевских властей. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что Соединенные Штаты не будут отправлять своих военных на Украину, если конфликт будет продолжаться долгое время, передает RT.

На Украине существует план растянуть конфликт с Россией до 2035 года. Такое заявление сделал бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. «В горячей фазе будем находиться в конфликте с Россией еще несколько лет, возможно, вплоть до самого 2032 года. В более мягкой форме конфликтная ситуация может сохраниться до 2035», — сообщил Арестович в своем telegram-канале. Он также отмечает, что даже после военного противостояния, конфликт будет продолжаться в других сферах, таких как экономика и дипломатия. Затягивание конфликта не является выгодным вариантом для киевских властей. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что Соединенные Штаты не будут отправлять своих военных на Украину, если конфликт будет продолжаться долгое время, передает RT.