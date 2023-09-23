Глава МИД РФ пристыдил США за желание изолировать РФ

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Президент России Владимир Путин на рабочем обеде по украинской проблеме на форуме Россия Африка. Санкт-Петербург, лавров сергей
США одержимы доминированием, считает Сергей Лавров Фото:

США имеют «позорное» желание изолировать российских дипломатов от встреч с коллегами из других стран. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Для великой державы США вот так вот бегать и всем угрожать и запрещать встречаться с дипломатами РФ, чтобы только потом проявить свою одержимость доминированием — позорно. Позорно заниматься такими вещами», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». При этом он добавил, что статус США как великой державы никем в мире не оспаривается.

Ранее сообщалось, что Западу не удалось изолировать Россию путем введения множества санкций. Эти ограничения не учитывают интересы других стран, таких как Индия и Бразилия, которые продолжают покупать российскую нефть и зерно по выгодным условиям.

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США имеют «позорное» желание изолировать российских дипломатов от встреч с коллегами из других стран. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Для великой державы США вот так вот бегать и всем угрожать и запрещать встречаться с дипломатами РФ, чтобы только потом проявить свою одержимость доминированием — позорно. Позорно заниматься такими вещами», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». При этом он добавил, что статус США как великой державы никем в мире не оспаривается. Ранее сообщалось, что Западу не удалось изолировать Россию путем введения множества санкций. Эти ограничения не учитывают интересы других стран, таких как Индия и Бразилия, которые продолжают покупать российскую нефть и зерно по выгодным условиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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