Лавров: Россия не будет уговаривать Зеленского пойти на переговоры

23 сентября 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

Формула мира Владимира Зеленского нереализуема, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не будет предпринимать попытки побудить президента Украины Владимира Зеленского отменить запрет на переговоры с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Зеленский пока не отменил указ о запрете переговоров с РФ, давать ему какие-то ангажементы никто не собирается», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что президент Украины и его партнеры в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе утверждают, что нет другой основы для мира, кроме формулы, предложенной Зеленским. Но эта формула, по мнению Лаврова, нереализуема. Владимир Зеленский ввел в действие решение о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которое было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины. Лавров отметил, что если бы США хотели прекратить конфликт, они могли бы убедить Зеленского отменить этот запрет. Он также неоднократно подчеркивал, что Россия готова к мирному диалогу по Украине.

Россия не будет предпринимать попытки побудить президента Украины Владимира Зеленского отменить запрет на переговоры с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Зеленский пока не отменил указ о запрете переговоров с РФ, давать ему какие-то ангажементы никто не собирается», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что президент Украины и его партнеры в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе утверждают, что нет другой основы для мира, кроме формулы, предложенной Зеленским. Но эта формула, по мнению Лаврова, нереализуема. Владимир Зеленский ввел в действие решение о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которое было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины. Лавров отметил, что если бы США хотели прекратить конфликт, они могли бы убедить Зеленского отменить этот запрет. Он также неоднократно подчеркивал, что Россия готова к мирному диалогу по Украине.