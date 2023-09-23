Лавров: Россия не будет уговаривать Зеленского пойти на переговоры

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Формула мира Владимира Зеленского нереализуема, заявил Сергей Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не будет предпринимать попытки побудить президента Украины Владимира Зеленского отменить запрет на переговоры с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Зеленский пока не отменил указ о запрете переговоров с РФ, давать ему какие-то ангажементы никто не собирается», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что президент Украины и его партнеры в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе утверждают, что нет другой основы для мира, кроме формулы, предложенной Зеленским. Но эта формула, по мнению Лаврова, нереализуема.

Владимир Зеленский ввел в действие решение о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которое было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины. Лавров отметил, что если бы США хотели прекратить конфликт, они могли бы убедить Зеленского отменить этот запрет. Он также неоднократно подчеркивал, что Россия готова к мирному диалогу по Украине.

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Россия не будет предпринимать попытки побудить президента Украины Владимира Зеленского отменить запрет на переговоры с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Зеленский пока не отменил указ о запрете переговоров с РФ, давать ему какие-то ангажементы никто не собирается», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что президент Украины и его партнеры в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе утверждают, что нет другой основы для мира, кроме формулы, предложенной Зеленским. Но эта формула, по мнению Лаврова, нереализуема. Владимир Зеленский ввел в действие решение о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которое было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины. Лавров отметил, что если бы США хотели прекратить конфликт, они могли бы убедить Зеленского отменить этот запрет. Он также неоднократно подчеркивал, что Россия готова к мирному диалогу по Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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