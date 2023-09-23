23 сентября 2023
22 сентября 2023

Пермячка избила бутылкой знакомого, который ее изнасиловал

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, уголовное дело, судебное заседание, суд, клетка
Пермячку суд наказал за избиение знакомого бутылкой Фото:

Жительница Александровска Пермского края избила бутылкой своего знакомого, когда вспомнила как он ее накануне изнасиловал. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимая пришла разбираться к знакомому в барак. Она спросила, зачем он ее накануне изнасиловал. После того, как мужчина сказал: „А тебе разве не понравилось“, женщина стала бить его бутылкой по голове», — указано в материалах, опубликованных на сайте Александровского городского суда.

На суде злоумышленница рассказала, что была пьяна во время разборки. По ее словам, она била знакомого до тех пор, пока не образовалась лужа крови и мужчина начал хрипеть. Затем подсудимая испугалась и ушла.

Суд приговорил пермячку к четырем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее жительница Пермского края, поссорившись из-за водки, ударила знакомого бутылкой и ножом. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком два года.

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Жительница Александровска Пермского края избила бутылкой своего знакомого, когда вспомнила как он ее накануне изнасиловал. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая пришла разбираться к знакомому в барак. Она спросила, зачем он ее накануне изнасиловал. После того, как мужчина сказал: „А тебе разве не понравилось“, женщина стала бить его бутылкой по голове», — указано в материалах, опубликованных на сайте Александровского городского суда. На суде злоумышленница рассказала, что была пьяна во время разборки. По ее словам, она била знакомого до тех пор, пока не образовалась лужа крови и мужчина начал хрипеть. Затем подсудимая испугалась и ушла. Суд приговорил пермячку к четырем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Ранее жительница Пермского края, поссорившись из-за водки, ударила знакомого бутылкой и ножом. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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