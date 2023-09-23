Пермячка избила бутылкой знакомого, который ее изнасиловал

24 сентября 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

Пермячку суд наказал за избиение знакомого бутылкой Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Александровска Пермского края избила бутылкой своего знакомого, когда вспомнила как он ее накануне изнасиловал. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая пришла разбираться к знакомому в барак. Она спросила, зачем он ее накануне изнасиловал. После того, как мужчина сказал: „А тебе разве не понравилось“, женщина стала бить его бутылкой по голове», — указано в материалах, опубликованных на сайте Александровского городского суда. На суде злоумышленница рассказала, что была пьяна во время разборки. По ее словам, она била знакомого до тех пор, пока не образовалась лужа крови и мужчина начал хрипеть. Затем подсудимая испугалась и ушла. Суд приговорил пермячку к четырем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Ранее жительница Пермского края, поссорившись из-за водки, ударила знакомого бутылкой и ножом. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком два года.

Жительница Александровска Пермского края избила бутылкой своего знакомого, когда вспомнила как он ее накануне изнасиловал. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая пришла разбираться к знакомому в барак. Она спросила, зачем он ее накануне изнасиловал. После того, как мужчина сказал: „А тебе разве не понравилось“, женщина стала бить его бутылкой по голове», — указано в материалах, опубликованных на сайте Александровского городского суда. На суде злоумышленница рассказала, что была пьяна во время разборки. По ее словам, она била знакомого до тех пор, пока не образовалась лужа крови и мужчина начал хрипеть. Затем подсудимая испугалась и ушла. Суд приговорил пермячку к четырем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Ранее жительница Пермского края, поссорившись из-за водки, ударила знакомого бутылкой и ножом. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком два года.