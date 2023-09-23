Житель Крыма спел гимн России в бывшей квартире Зеленского. Видео

24 сентября 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Журналист спел гимн РФ в бывшей квартире президента Украины Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины В Ялте на Крымском полуострове журналист спел гимн России в бывшей квартире президента Украина Владимира Зеленского. Видео разместили в соцсетях. «На кадрах мужчина размахивает триколором возле входа в некогда принадлежащий главе киевского режима дом. Он продолжает подпевать, стоя на строительных лесах в одной из комнат бывшего жилья Зеленского», — пишет Радио Sputnik. Квартиру в жилом комплексе «Император» Ялте приобрела в 2013 году супруга Зеленского Елена за более 160 тысяч долларов. В мае 2023 года недвижимость перешла в собственность Крыма в результате национализации по решению регионального госсовета.

В Ялте на Крымском полуострове журналист спел гимн России в бывшей квартире президента Украина Владимира Зеленского. Видео разместили в соцсетях. «На кадрах мужчина размахивает триколором возле входа в некогда принадлежащий главе киевского режима дом. Он продолжает подпевать, стоя на строительных лесах в одной из комнат бывшего жилья Зеленского», — пишет Радио Sputnik. Квартиру в жилом комплексе «Император» Ялте приобрела в 2013 году супруга Зеленского Елена за более 160 тысяч долларов. В мае 2023 года недвижимость перешла в собственность Крыма в результате национализации по решению регионального госсовета.