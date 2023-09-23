23 сентября 2023

Житель Крыма спел гимн России в бывшей квартире Зеленского. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Журналист спел гимн РФ в бывшей квартире президента Украины Зеленского Фото:

В Ялте на Крымском полуострове журналист спел гимн России в бывшей квартире президента Украина Владимира Зеленского. Видео разместили в соцсетях.

«На кадрах мужчина размахивает триколором возле входа в некогда принадлежащий главе киевского режима дом. Он продолжает подпевать, стоя на строительных лесах в одной из комнат бывшего жилья Зеленского», — пишет Радио Sputnik.

Квартиру в жилом комплексе «Император» Ялте приобрела в 2013 году супруга Зеленского Елена за более 160 тысяч долларов. В мае 2023 года недвижимость перешла в собственность Крыма в результате национализации по решению регионального госсовета.

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В Ялте на Крымском полуострове журналист спел гимн России в бывшей квартире президента Украина Владимира Зеленского. Видео разместили в соцсетях. «На кадрах мужчина размахивает триколором возле входа в некогда принадлежащий главе киевского режима дом. Он продолжает подпевать, стоя на строительных лесах в одной из комнат бывшего жилья Зеленского», — пишет Радио Sputnik. Квартиру в жилом комплексе «Император» Ялте приобрела в 2013 году супруга Зеленского Елена за более 160 тысяч долларов. В мае 2023 года недвижимость перешла в собственность Крыма в результате национализации по решению регионального госсовета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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