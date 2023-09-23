Журналист спел гимн РФ в бывшей квартире президента Украины Зеленского
В Ялте на Крымском полуострове журналист спел гимн России в бывшей квартире президента Украина Владимира Зеленского. Видео разместили в соцсетях.
«На кадрах мужчина размахивает триколором возле входа в некогда принадлежащий главе киевского режима дом. Он продолжает подпевать, стоя на строительных лесах в одной из комнат бывшего жилья Зеленского», — пишет Радио Sputnik.
Квартиру в жилом комплексе «Император» Ялте приобрела в 2013 году супруга Зеленского Елена за более 160 тысяч долларов. В мае 2023 года недвижимость перешла в собственность Крыма в результате национализации по решению регионального госсовета.
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