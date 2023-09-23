В пермский оборонный завод инвестируют 20 млрд рублей

В Прикамье производитель реактивных систем залпового огня ПАО «Мотовилихинские заводы» может получить инвестиции от государства в объеме более 20 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в Telegram.
«„Мотовилиха“ выходит из банкротства, появится новый собственник. Будут построены новые цеха, пройдет реновация территории, установлено 200 единиц оборудования. Общий объем государственных инвестиций составит более 20 млрд рублей», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Махонин подчеркнул, что «Мотовилихинские заводы» являются одним из главных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. По словам главы региона, власти совместно с госкорпорацией «Ростех» проделали большую работу, чтобы сохранить предприятие.
Ранее компания «Ремдизель» из Набережных Челнов приобрела на торгах пермский производитель реактивных систем залпового огня ПАО «Мотовилихинские заводы». На участие в торгах поступила одна заявка от АО «Ремдизель» с ценой предложения 1,3 млрд рублей.
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