Икона в штабе Черноморского флота чудом уцелела после атаки ВСУ

Деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова чудом уцелела после атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Спустя столетия непобедимый адмирал [Ушаков] продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе. <…> Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», — написал Михаил Развожаев у себя в Telegram. Губернатор заявил, что намерен предложить протоиерею Сергию Халюте и командующему флотом Виктору Соколову совершить крестный ход с иконой Ушакова по всему Севастополю.
ВСУ атаковали штаб Черноморского флота 22 сентября. Предположительно, Киев нанес удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, передает телеканал 360. Однако в МИДе Британии не стали подтверждать эту информацию, сообщает RT. В результате обстрела погиб один военный, пишет деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что среди мирного населения пострадавших нет.
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