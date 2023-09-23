23 сентября 2023

Икона в штабе Черноморского флота чудом уцелела после атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, военные, черноморский флот, корабль, вмф рф, сметливый, сторожевой корабль, stock
Икона Федора Ушакова чудом уцелела после обстрела ВСУ Фото:

Деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова чудом уцелела после атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Спустя столетия непобедимый адмирал [Ушаков] продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе. <…> Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», — написал Михаил Развожаев у себя в Telegram. Губернатор заявил, что намерен предложить протоиерею Сергию Халюте и командующему флотом Виктору Соколову совершить крестный ход с иконой Ушакова по всему Севастополю.

ВСУ атаковали штаб Черноморского флота 22 сентября. Предположительно, Киев нанес удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, передает телеканал 360. Однако в МИДе Британии не стали подтверждать эту информацию, сообщает RT. В результате обстрела погиб один военный, пишет деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что среди мирного населения пострадавших нет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова чудом уцелела после атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Спустя столетия непобедимый адмирал [Ушаков] продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе. <…> Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», — написал Михаил Развожаев у себя в Telegram. Губернатор заявил, что намерен предложить протоиерею Сергию Халюте и командующему флотом Виктору Соколову совершить крестный ход с иконой Ушакова по всему Севастополю. ВСУ атаковали штаб Черноморского флота 22 сентября. Предположительно, Киев нанес удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, передает телеканал 360. Однако в МИДе Британии не стали подтверждать эту информацию, сообщает RT. В результате обстрела погиб один военный, пишет деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что среди мирного населения пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...