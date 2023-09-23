На федеральной трассе Тюмень — Омск водитель микроавтобуса Nissan выехал на встречку и столкнулся с большегрузом MAN. По информации областного Управления ГИБДД по Тюменской области в соцсети, водитель миневэна и его сын погибли.
«Около полуночи на 328-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись микроавтобус Nissan и большегруз MAN. Предварительно, микроавтобус выехал на встречную полосу. В ДТП погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын», — сообщается в telegram-канале ведомства.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, медики и спасатели. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Тюменской области на трассе между Тюменью и Нижней Тавдой погиб 74-летний водитель мотоцикла с коляской. Пенсионер выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda.
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