23 сентября 2023
22 сентября 2023

На тюменской трассе в ДТП с фурой погиб водитель минивэна и его сын. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Челябинск, автотрасса, трасса, фура, грузовик, м5, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, шумовые полосы, екатеринбург-челябинск
Водитель минивэна и его сын погибли Фото:

На федеральной трассе Тюмень — Омск водитель микроавтобуса Nissan выехал на встречку и столкнулся с большегрузом MAN. По информации областного Управления ГИБДД по Тюменской области в соцсети, водитель миневэна и его сын погибли.

«Около полуночи на 328-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись микроавтобус Nissan и большегруз MAN. Предварительно, микроавтобус выехал на встречную полосу. В ДТП погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, медики и спасатели. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тюменской области на трассе между Тюменью и Нижней Тавдой погиб 74-летний водитель мотоцикла с коляской. Пенсионер выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda.

Предварительно водитель минивэна допустил выезд на встречную полосу
Предварительно водитель минивэна допустил выезд на встречную полосу

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На федеральной трассе Тюмень — Омск водитель микроавтобуса Nissan выехал на встречку и столкнулся с большегрузом MAN. По информации областного Управления ГИБДД по Тюменской области в соцсети, водитель миневэна и его сын погибли. «Около полуночи на 328-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись микроавтобус Nissan и большегруз MAN. Предварительно, микроавтобус выехал на встречную полосу. В ДТП погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын», — сообщается в telegram-канале ведомства. На месте ДТП работают сотрудники полиции, медики и спасатели. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее в Тюменской области на трассе между Тюменью и Нижней Тавдой погиб 74-летний водитель мотоцикла с коляской. Пенсионер выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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