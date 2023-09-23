На тюменской трассе в ДТП с фурой погиб водитель минивэна и его сын. Фото

24 сентября 2023 в 08:34 Размер текста - 17 +

Водитель минивэна и его сын погибли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе Тюмень — Омск водитель микроавтобуса Nissan выехал на встречку и столкнулся с большегрузом MAN. По информации областного Управления ГИБДД по Тюменской области в соцсети, водитель миневэна и его сын погибли. «Около полуночи на 328-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись микроавтобус Nissan и большегруз MAN. Предварительно, микроавтобус выехал на встречную полосу. В ДТП погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын», — сообщается в telegram-канале ведомства. На месте ДТП работают сотрудники полиции, медики и спасатели. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее в Тюменской области на трассе между Тюменью и Нижней Тавдой погиб 74-летний водитель мотоцикла с коляской. Пенсионер выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda. Предварительно водитель минивэна допустил выезд на встречную полосу Telegram-канал ГИБДД Тюменской области, https://t.me/gibdd72

На федеральной трассе Тюмень — Омск водитель микроавтобуса Nissan выехал на встречку и столкнулся с большегрузом MAN. По информации областного Управления ГИБДД по Тюменской области в соцсети, водитель миневэна и его сын погибли. «Около полуночи на 328-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись микроавтобус Nissan и большегруз MAN. Предварительно, микроавтобус выехал на встречную полосу. В ДТП погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын», — сообщается в telegram-канале ведомства. На месте ДТП работают сотрудники полиции, медики и спасатели. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее в Тюменской области на трассе между Тюменью и Нижней Тавдой погиб 74-летний водитель мотоцикла с коляской. Пенсионер выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda.