Украинские бойцы идут сдаваться после психологических атак РФ

Бойцы ВСУ сдаются после того, как российские войска обстреливают их снарядами, начиненными агитационными листовками. Об этом заявил артиллерист Вооруженных сил РФ с позывным «Рыжий».
«В данной листовке указано, что мы все братья-славяне и не хотим никакой войны. Чтобы они (бойцы ВСУ — прим. URA.RU) вышли на определенную волну, что их никто не тронет, а если им и их семьям угрожает опасность, их перевезут сюда, дадут все необходимое, медпомощь. Сдаются», — сказал Рыжий в интервью «Известиям».
Он уточнил, что украинские бойцы сдаются в плен и без листовок. По его словам, в рядах ВСУ находятся мобилизованные, пребывающие на фронте не по своей воле.
Агитационные снаряды российских гаубиц Д-30 являются боеприпасами, которые вместо поражающих элементов начинены рулонами с агитационными листовками. В каждой записке содержится призыв к сдаче в плен, что сохранит военному жизнь.
Ранее сообщалось, что российская армия использует радиочастоту, с помощью которой украинские военные могут сдаться в плен. ВСУ должны выйти на частоту 149.200 и вызвать «Волгу» для получения дальнейших указаний.
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