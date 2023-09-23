На Западе объяснили, почему передача танков Abrams Киеву приведет к провалу

MWM: Abrams ждет провал на фронте после уничтожения РФ более совершенных танков

24 сентября 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Россия уничтожала танки куда совершеннее M1A1 Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предоставление Украине танков M1A1 Abrams приведет к провалу, так как российская армия успела уничтожить более совершенные западные танки на поле боя. Об этом написали в журнале Military Watch Magazine. «Обеспокоенность по поводу живучести танков Abrams, поставляемых на Украину, последовала за уничтожением западных танков всех других классов, стоящих на вооружении украинской армии, и все это было подтверждено кадрами с дронов. Сюда вошли немецкие Танки Leopard 2A6 и британские Challenger 2», — написали в статье. Уточняется что эти танки защищены куда лучше, чем техника из США. В материале также указали на уязвимость Abrams в прошлых военных конфликтах. Так иракская армия, закупившись у США танками, понесла огромные потери во время конфликта в 2000-х годах. Ранее стало известно, что Вашингтон в скором времени намерен передать Киеву танк Abrams в рамках нового пакета помощи, пишет RT. Однако начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что эти танки не протянут долго на поле боя и будут использоваться только в очень специфических операциях. Также сообщалось, что российские военные уничтожили несколько танков Leopard, в одном из которых экипаж состоял из военных ФРГ , передает Pravda.Ru. Недавно стало известно о подбитом силами РФ танке Challenger. Уточняется, что технику подбили с помощью артиллерийского удара, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предоставление Украине танков M1A1 Abrams приведет к провалу, так как российская армия успела уничтожить более совершенные западные танки на поле боя. Об этом написали в журнале Military Watch Magazine. «Обеспокоенность по поводу живучести танков Abrams, поставляемых на Украину, последовала за уничтожением западных танков всех других классов, стоящих на вооружении украинской армии, и все это было подтверждено кадрами с дронов. Сюда вошли немецкие Танки Leopard 2A6 и британские Challenger 2», — написали в статье. Уточняется что эти танки защищены куда лучше, чем техника из США. В материале также указали на уязвимость Abrams в прошлых военных конфликтах. Так иракская армия, закупившись у США танками, понесла огромные потери во время конфликта в 2000-х годах. Ранее стало известно, что Вашингтон в скором времени намерен передать Киеву танк Abrams в рамках нового пакета помощи, пишет RT. Однако начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что эти танки не протянут долго на поле боя и будут использоваться только в очень специфических операциях. Также сообщалось, что российские военные уничтожили несколько танков Leopard, в одном из которых экипаж состоял из военных ФРГ, передает Pravda.Ru. Недавно стало известно о подбитом силами РФ танке Challenger. Уточняется, что технику подбили с помощью артиллерийского удара, сообщает телеканал 360.