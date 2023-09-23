Жена губернатора Текслера приняла участие в «Играх храбрых». Фото

24 сентября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

По словам Ирины Текслер, в мероприятии участвовало 500 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, приняла участие в «Играх храбрых». Это спортивное мероприятие посвящено детям, сумевшим победить онкологическое заболевание. «Уже который год я принимаю участие в „Играх храбрых“ — в этом добром и уникальном празднике спорта, добра и мужества. Сюда приезжают дети, которые победили онкологию или продолжает бороться с болезнью», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте». В играх дети участвовали вместе со своими родителями и друзьями. Ребята соревновались на полосе препятствий и занимались на мастер-классах. «Сегодня собрались более 500 таких победителей. „Игры храбрых“ дают детям возможность получить позитивные эмоции, проверить свои силы и стойкость на полосе препятствий, показать всем, на что они способны», — отметила Текслер. Ранее супруга губернатора рассказала о строительстве второй детской филармонии в Челябинске. В новом корпусе также будут располагаться большие классы для репетиций и залы для хореографии. Ирина Текслер стала регулярным участником «Игр храбрых» Фото: страница Ирины Текслер во «ВКонтакте»

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, приняла участие в «Играх храбрых». Это спортивное мероприятие посвящено детям, сумевшим победить онкологическое заболевание. «Уже который год я принимаю участие в „Играх храбрых“ — в этом добром и уникальном празднике спорта, добра и мужества. Сюда приезжают дети, которые победили онкологию или продолжает бороться с болезнью», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте». В играх дети участвовали вместе со своими родителями и друзьями. Ребята соревновались на полосе препятствий и занимались на мастер-классах. «Сегодня собрались более 500 таких победителей. „Игры храбрых“ дают детям возможность получить позитивные эмоции, проверить свои силы и стойкость на полосе препятствий, показать всем, на что они способны», — отметила Текслер. Ранее супруга губернатора рассказала о строительстве второй детской филармонии в Челябинске. В новом корпусе также будут располагаться большие классы для репетиций и залы для хореографии.