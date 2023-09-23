Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, приняла участие в «Играх храбрых». Это спортивное мероприятие посвящено детям, сумевшим победить онкологическое заболевание.
«Уже который год я принимаю участие в „Играх храбрых“ — в этом добром и уникальном празднике спорта, добра и мужества. Сюда приезжают дети, которые победили онкологию или продолжает бороться с болезнью», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте».
В играх дети участвовали вместе со своими родителями и друзьями. Ребята соревновались на полосе препятствий и занимались на мастер-классах.
«Сегодня собрались более 500 таких победителей. „Игры храбрых“ дают детям возможность получить позитивные эмоции, проверить свои силы и стойкость на полосе препятствий, показать всем, на что они способны», — отметила Текслер.
Ранее супруга губернатора рассказала о строительстве второй детской филармонии в Челябинске. В новом корпусе также будут располагаться большие классы для репетиций и залы для хореографии.
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