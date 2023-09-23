23 сентября 2023
22 сентября 2023

Жена губернатора Текслера приняла участие в «Играх храбрых». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , текслер ирина
По словам Ирины Текслер, в мероприятии участвовало 500 человек Фото:

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, приняла участие в «Играх храбрых». Это спортивное мероприятие посвящено детям, сумевшим победить онкологическое заболевание.

«Уже который год я принимаю участие в „Играх храбрых“ — в этом добром и уникальном празднике спорта, добра и мужества. Сюда приезжают дети, которые победили онкологию или продолжает бороться с болезнью», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте».

В играх дети участвовали вместе со своими родителями и друзьями. Ребята соревновались на полосе препятствий и занимались на мастер-классах.

«Сегодня собрались более 500 таких победителей. „Игры храбрых“ дают детям возможность получить позитивные эмоции, проверить свои силы и стойкость на полосе препятствий, показать всем, на что они способны», — отметила Текслер.

Ранее супруга губернатора рассказала о строительстве второй детской филармонии в Челябинске. В новом корпусе также будут располагаться большие классы для репетиций и залы для хореографии.

Ирина Текслер стала регулярным участником «Игр храбрых»
Ирина Текслер стала регулярным участником «Игр храбрых»
Фото:

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Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, приняла участие в «Играх храбрых». Это спортивное мероприятие посвящено детям, сумевшим победить онкологическое заболевание. «Уже который год я принимаю участие в „Играх храбрых“ — в этом добром и уникальном празднике спорта, добра и мужества. Сюда приезжают дети, которые победили онкологию или продолжает бороться с болезнью», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте». В играх дети участвовали вместе со своими родителями и друзьями. Ребята соревновались на полосе препятствий и занимались на мастер-классах. «Сегодня собрались более 500 таких победителей. „Игры храбрых“ дают детям возможность получить позитивные эмоции, проверить свои силы и стойкость на полосе препятствий, показать всем, на что они способны», — отметила Текслер. Ранее супруга губернатора рассказала о строительстве второй детской филармонии в Челябинске. В новом корпусе также будут располагаться большие классы для репетиций и залы для хореографии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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