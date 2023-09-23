Тюменский филармонический оркестр покорит известные сцены Москвы

24 сентября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Тюменский оркестр выступит в московском концертном зале «Зарядье» и имени П.И. Чайковского Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменский филармонический оркестр в новом сезоне сыграет в московских концертных залах «Зарядье» и имени П.И. Чайковского. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Коллектив выступит на гала-концерте Международного музыкального фестиваля к 100-летию Елены Гнесиной в московском концертном зале „Зарядье“. Также в новом сезоне у Тюменского филармонического оркестра запланированы выступления с именитыми солистами, в том числе в концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве», — написал в telegram-канале информационный центр. На гала-концерте 31 мая 2024 года оркестр сыграет две оперы: «Евгений Онегин» и «Руслан и Людмила». Партии в произведениях исполнят известные артисты. Еще несколько концертов и проектов были запланированы к празднованию 220-летия со дня рождения Михаила Глинки, дополнили в инфоцентре. Ранее в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения сообщали, что юбилейный 65-й сезон филармонии в концертном зале им. Ю. Гуляева открылся с аншлагом. Все потому, что на это событие распродали все 1112 места. Также пресс-служба дополнила, что на мероприятие выступили солисты Андрей Белецкий, Лада Меркульева и Станислав Мостовой.

Тюменский филармонический оркестр в новом сезоне сыграет в московских концертных залах «Зарядье» и имени П.И. Чайковского. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Коллектив выступит на гала-концерте Международного музыкального фестиваля к 100-летию Елены Гнесиной в московском концертном зале „Зарядье“. Также в новом сезоне у Тюменского филармонического оркестра запланированы выступления с именитыми солистами, в том числе в концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве», — написал в telegram-канале информационный центр. На гала-концерте 31 мая 2024 года оркестр сыграет две оперы: «Евгений Онегин» и «Руслан и Людмила». Партии в произведениях исполнят известные артисты. Еще несколько концертов и проектов были запланированы к празднованию 220-летия со дня рождения Михаила Глинки, дополнили в инфоцентре. Ранее в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения сообщали, что юбилейный 65-й сезон филармонии в концертном зале им. Ю. Гуляева открылся с аншлагом. Все потому, что на это событие распродали все 1112 места. Также пресс-служба дополнила, что на мероприятие выступили солисты Андрей Белецкий, Лада Меркульева и Станислав Мостовой.