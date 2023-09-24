В 200 километрах от Сочи работает авиация НАТО. Скрин

24 сентября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Беспилотник НАТО курсирует между Сочи, Новороссийском, Севастополем и Ялтой Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Высотный разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11 дежурит в 200 километрах от Сочи. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar. По данным сайта, недалеко от российской границы беспилотник НАТО дежурит уже несколько часов. Отмечается, что он взлетел с базы «Сигонелла» (Италия) и в нынешний момент курсирует между Сочи, Новороссийском, Севастополем и Ялтой. Ранее в МИД РФ сообщили, что в 2024 году НАТО запланировала учения Steadfast Defender на территории нескольких европейских стран, передает «Национальная служба новостей». Согласно заявлениям ведомства, НАТО специально проводит учения рядом с российскими границами. Там отметили, что действия Североатлантического альянса вблизи российских границ приведут к обострению внешнеполитической обстановки и повышает вероятность перерастания ситуации в вооруженный конфликт. Передвижение беспилотника возле границ РФ Скрин с сайта flightradar, https://flightradar.online/ru/flyradar/

Высотный разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11 дежурит в 200 километрах от Сочи. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar. По данным сайта, недалеко от российской границы беспилотник НАТО дежурит уже несколько часов. Отмечается, что он взлетел с базы «Сигонелла» (Италия) и в нынешний момент курсирует между Сочи, Новороссийском, Севастополем и Ялтой. Ранее в МИД РФ сообщили, что в 2024 году НАТО запланировала учения Steadfast Defender на территории нескольких европейских стран, передает «Национальная служба новостей». Согласно заявлениям ведомства, НАТО специально проводит учения рядом с российскими границами. Там отметили, что действия Североатлантического альянса вблизи российских границ приведут к обострению внешнеполитической обстановки и повышает вероятность перерастания ситуации в вооруженный конфликт.