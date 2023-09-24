В 200 километрах от Сочи работает авиация НАТО. Скрин

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Беспилотник НАТО курсирует между Сочи, Новороссийском, Севастополем и Ялтой Фото:

Высотный разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11 дежурит в 200 километрах от Сочи. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar.

По данным сайта, недалеко от российской границы беспилотник НАТО дежурит уже несколько часов. Отмечается, что он взлетел с базы «Сигонелла» (Италия) и в нынешний момент курсирует между Сочи, Новороссийском, Севастополем и Ялтой.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в 2024 году НАТО запланировала учения Steadfast Defender на территории нескольких европейских стран, передает «Национальная служба новостей». Согласно заявлениям ведомства, НАТО специально проводит учения рядом с российскими границами. Там отметили, что действия Североатлантического альянса вблизи российских границ приведут к обострению внешнеполитической обстановки и повышает вероятность перерастания ситуации в вооруженный конфликт.

Передвижение беспилотника возле границ РФ
Передвижение беспилотника возле границ РФ

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Высотный разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11 дежурит в 200 километрах от Сочи. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar. По данным сайта, недалеко от российской границы беспилотник НАТО дежурит уже несколько часов. Отмечается, что он взлетел с базы «Сигонелла» (Италия) и в нынешний момент курсирует между Сочи, Новороссийском, Севастополем и Ялтой. Ранее в МИД РФ сообщили, что в 2024 году НАТО запланировала учения Steadfast Defender на территории нескольких европейских стран, передает «Национальная служба новостей». Согласно заявлениям ведомства, НАТО специально проводит учения рядом с российскими границами. Там отметили, что действия Североатлантического альянса вблизи российских границ приведут к обострению внешнеполитической обстановки и повышает вероятность перерастания ситуации в вооруженный конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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