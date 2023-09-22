Военный политолог раскрыл, как НАТО попытается угрожать России

Военный политолог Иванников: НАТО считает Арктику слабым местом РФ

Учения НАТО могут нести угрозу Северо-Западному федеральному округу РФ, считает Олег Иванников Фото: Министерство обороны Великобритании

Во время масштабных военных учений Steadfast Defender, которые пройдут весной 2024 года, НАТО может угрожать Арктическому региону РФ, который Североатлантический альянс считает слабом местом обороны России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Угрозы из-за учений НАТО — это прежде всего Арктический регион. Финляндия, Швеция, Норвегия в первую очередь будут демонстрировать свою воинственность, предоставят свою территорию для размещения войск НАТО. Арктическая зона наиболее интересна для НАТО. Через нее проходит Северный морской путь, располагается шельфовая зона, которая сейчас пристально изучается специалистами альянса. Да и вообще в НАТО считают, что Заполярье РФ является самым слабым местом обороноспособности российской государственности, что это слабое место, где можно нанести практически безответный удар. Если его нанесут, то он затронет Северо-Западный федеральный округ (Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская область, Санкт-Петербург, Ненецкий АО, — прим. URA.RU)», — объяснил Олег Иванников.

Военный политолог добавил, что активное участие в учениях НАТО примут и прибалтийские страны. «Активно будут участвовать прибалтийские страны, такие как Литва, Латвия, Эстония. Учения будут полномасштабные, огромные по задействованному личному составу, вооружению. Всяческим образом НАТО попытается показать свою силу, неуязвимость, решительность. Фактически, россиян запугивают такими учениями, намекая, что в случае несговорчивости российских дипломатов, альянс имеет самые серьезные, решительные военные намерения», — добавил Иванников.

В МИД РФ заявили, что военные учения Steadfast Defender пройдут на территории нескольких европейских стран. Маневры будут проходить в непосредственной близости от российских границ, что увеличит риск обострения обстановки.