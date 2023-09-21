МИД РФ предупредил о возможной войне с НАТО

21 сентября 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

НАТО обостряет внешнеполитическую обстановку, уточнили в МИД РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Действия Североатлантического альянса вблизи российских границ приведут к обострению внешнеполитической обстановки. С таким мнением выступил МИД РФ. Там отметили, что есть риск вооруженного конфликта. «В нынешних условиях постоянного нагнетания напряженности со стороны НАТО опасность невольного перерастания таких случаев в вооруженный конфликт крайне велика», — заявили в МИД РФ РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что в результате маневров альянса в непосредственной близости от российских границ возрастает риск обострения обстановки. Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркивал, что предстоящие учения НАТО Steadfast Defender являются одной из форм провокации. Также они направлены на дестабилизацию Европы в целом. О возможном глобальном конфликте в мире говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей».

Действия Североатлантического альянса вблизи российских границ приведут к обострению внешнеполитической обстановки. С таким мнением выступил МИД РФ. Там отметили, что есть риск вооруженного конфликта. «В нынешних условиях постоянного нагнетания напряженности со стороны НАТО опасность невольного перерастания таких случаев в вооруженный конфликт крайне велика», — заявили в МИД РФ РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что в результате маневров альянса в непосредственной близости от российских границ возрастает риск обострения обстановки. Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркивал, что предстоящие учения НАТО Steadfast Defender являются одной из форм провокации. Также они направлены на дестабилизацию Европы в целом. О возможном глобальном конфликте в мире говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей».