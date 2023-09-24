ВС РФ изменили свое тактическое положение на донецком направлении

Российские войска улучшили свои позиции в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ улучшили тактическое положение в районе Веселого на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«На донецком направлении отражена атака 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселого. Российские войска улучшили тактическое положение», — сообщили в ведомстве во время брифинга.
Ранее Минобороны РФ докладывало, что за неделю войска отразили 28 атак штурмовиков ВСУ в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки. Потери противника на донецком направлении составили более 1455 человек убитыми и ранеными.
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