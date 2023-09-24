ВС РФ изменили свое тактическое положение на донецком направлении

МО: российские войска улучшили тактическое положение на донецком направлении
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Российские войска улучшили свои позиции в ДНР Фото:
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Вооруженные силы РФ улучшили тактическое положение в районе Веселого на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«На донецком направлении отражена атака 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселого. Российские войска улучшили тактическое положение», — сообщили в ведомстве во время брифинга.

Ранее Минобороны РФ докладывало, что за неделю войска отразили 28 атак штурмовиков ВСУ в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки. Потери противника на донецком направлении составили более 1455 человек убитыми и ранеными.

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Вооруженные силы РФ улучшили тактическое положение в районе Веселого на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны страны. «На донецком направлении отражена атака 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселого. Российские войска улучшили тактическое положение», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Ранее Минобороны РФ докладывало, что за неделю войска отразили 28 атак штурмовиков ВСУ в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки. Потери противника на донецком направлении составили более 1455 человек убитыми и ранеными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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