ВС РФ изменили свое тактическое положение на донецком направлении МО: российские войска улучшили тактическое положение на донецком направлении 24 сентября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 + Российские войска улучшили свои позиции в ДНР Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ улучшили тактическое положение в районе Веселого на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны страны. «На донецком направлении отражена атака 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселого. Российские войска улучшили тактическое положение», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Ранее Минобороны РФ докладывало, что за неделю войска отразили 28 атак штурмовиков ВСУ в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки. Потери противника на донецком направлении составили более 1455 человек убитыми и ранеными. Вооруженные силы РФ улучшили тактическое положение в районе Веселого на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны страны. «На донецком направлении отражена атака 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселого. Российские войска улучшили тактическое положение», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Ранее Минобороны РФ докладывало, что за неделю войска отразили 28 атак штурмовиков ВСУ в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки. Потери противника на донецком направлении составили более 1455 человек убитыми и ранеными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям