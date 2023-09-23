Тюменский омбудсмен попал под санкции Канады

Власти Канады включили в санкционный список уполномоченного по правам ребенка Тюменской области Андрея Степанова. Об этом сообщило правительство Канады на официальном сайте.
«Ограничительные меры были введены в отношении уральских уполномоченных по правам ребенка. Одним из них стал представитель из Тюменской области Андрей Степанов», — указано на сайте правительства.
Ранее в санкционные списки попал представители из ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. Ими стали экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, депутаты Госдумы Югры — Павел Завальный и Николай Новичков, а так же уроженка Тюменской области и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
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