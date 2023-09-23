Тюменский омбудсмен попал под санкции Канады

24 сентября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Канада ввела ограничения для Андрея Степанова Фото: Николай Бастриков © URA.RU Власти Канады включили в санкционный список уполномоченного по правам ребенка Тюменской области Андрея Степанова. Об этом сообщило правительство Канады на официальном сайте. «Ограничительные меры были введены в отношении уральских уполномоченных по правам ребенка. Одним из них стал представитель из Тюменской области Андрей Степанов», — указано на сайте правительства. Ранее в санкционные списки попал представители из ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. Ими стали экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, депутаты Госдумы Югры — Павел Завальный и Николай Новичков, а так же уроженка Тюменской области и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Власти Канады включили в санкционный список уполномоченного по правам ребенка Тюменской области Андрея Степанова. Об этом сообщило правительство Канады на официальном сайте. «Ограничительные меры были введены в отношении уральских уполномоченных по правам ребенка. Одним из них стал представитель из Тюменской области Андрей Степанов», — указано на сайте правительства. Ранее в санкционные списки попал представители из ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. Ими стали экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, депутаты Госдумы Югры — Павел Завальный и Николай Новичков, а так же уроженка Тюменской области и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.