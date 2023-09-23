23 сентября 2023
22 сентября 2023

Тюменский омбудсмен попал под санкции Канады

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники. Отраслевое совещание по здравоохранению. Мэрия. Тюмень , степанов андрей
Канада ввела ограничения для Андрея Степанова Фото:

Власти Канады включили в санкционный список уполномоченного по правам ребенка Тюменской области Андрея Степанова. Об этом сообщило правительство Канады на официальном сайте.

«Ограничительные меры были введены в отношении уральских уполномоченных по правам ребенка. Одним из них стал представитель из Тюменской области Андрей Степанов», — указано на сайте правительства.

Ранее в санкционные списки попал представители из ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. Ими стали экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, депутаты Госдумы Югры — Павел Завальный и Николай Новичков, а так же уроженка Тюменской области и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

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Власти Канады включили в санкционный список уполномоченного по правам ребенка Тюменской области Андрея Степанова. Об этом сообщило правительство Канады на официальном сайте. «Ограничительные меры были введены в отношении уральских уполномоченных по правам ребенка. Одним из них стал представитель из Тюменской области Андрей Степанов», — указано на сайте правительства. Ранее в санкционные списки попал представители из ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. Ими стали экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, депутаты Госдумы Югры — Павел Завальный и Николай Новичков, а так же уроженка Тюменской области и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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