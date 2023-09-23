В аэропорту Перми задерживаются несколько рейсов авиаперевозчика «ЮВТ АЭРО»

В пермском аэропорту Большое Савино задерживают рейсы авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Об этом свидетельствует онлайн-табло.
«Рейс до Барнаула. Время по расписанию: 08:20, 24.09. Расчетное время: 03:00, 25.09. Рейс до Уинска. Время по расписанию: 18:40, 24.09. Расчетное время: 12:20, 25.09», — указано на сайте аэропорта.
Прилет самолетов в Пермь из Барнаула и Казани авиаперевозчика «ЮВТ АЭРО» также отложен на несколько часов. Рейсы должны были прибыть в Пермь 24 сентября в 07:30 и 18:00 соответственно. Согласно скорректированному расписанию, пассажиры прилетят в прикамскую столицу только 25 сентября.
Корреспондент URA.RU направил запросы в авиакомпанию и пресс-службу пермского аэропорта. На момент публикации ответ получен не был.
Ранее в Перми задерживали рейсы до Антальи. Тогда причиной послужило ЧП на взлетной полосе аэропорта Большое Савино.
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