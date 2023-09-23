В аэропорту Перми задерживаются несколько рейсов авиаперевозчика «ЮВТ АЭРО»

24 сентября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Рейсы «ЮВТ АЭРО» отложены на несколько часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В пермском аэропорту Большое Савино задерживают рейсы авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Об этом свидетельствует онлайн-табло. «Рейс до Барнаула. Время по расписанию: 08:20, 24.09. Расчетное время: 03:00, 25.09. Рейс до Уинска. Время по расписанию: 18:40, 24.09. Расчетное время: 12:20, 25.09», — указано на сайте аэропорта. Прилет самолетов в Пермь из Барнаула и Казани авиаперевозчика «ЮВТ АЭРО» также отложен на несколько часов. Рейсы должны были прибыть в Пермь 24 сентября в 07:30 и 18:00 соответственно. Согласно скорректированному расписанию, пассажиры прилетят в прикамскую столицу только 25 сентября. Корреспондент URA.RU направил запросы в авиакомпанию и пресс-службу пермского аэропорта. На момент публикации ответ получен не был. Ранее в Перми задерживали рейсы до Антальи. Тогда причиной послужило ЧП на взлетной полосе аэропорта Большое Савино.

В пермском аэропорту Большое Савино задерживают рейсы авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Об этом свидетельствует онлайн-табло. «Рейс до Барнаула. Время по расписанию: 08:20, 24.09. Расчетное время: 03:00, 25.09. Рейс до Уинска. Время по расписанию: 18:40, 24.09. Расчетное время: 12:20, 25.09», — указано на сайте аэропорта. Прилет самолетов в Пермь из Барнаула и Казани авиаперевозчика «ЮВТ АЭРО» также отложен на несколько часов. Рейсы должны были прибыть в Пермь 24 сентября в 07:30 и 18:00 соответственно. Согласно скорректированному расписанию, пассажиры прилетят в прикамскую столицу только 25 сентября. Корреспондент URA.RU направил запросы в авиакомпанию и пресс-службу пермского аэропорта. На момент публикации ответ получен не был. Ранее в Перми задерживали рейсы до Антальи. Тогда причиной послужило ЧП на взлетной полосе аэропорта Большое Савино.