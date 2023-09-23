23 сентября 2023
22 сентября 2023

В аэропорту Перми задерживаются несколько рейсов авиаперевозчика «ЮВТ АЭРО»

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Рейсы «ЮВТ АЭРО» отложены на несколько часов Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино задерживают рейсы авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Об этом свидетельствует онлайн-табло.

«Рейс до Барнаула. Время по расписанию: 08:20, 24.09. Расчетное время: 03:00, 25.09. Рейс до Уинска. Время по расписанию: 18:40, 24.09. Расчетное время: 12:20, 25.09», — указано на сайте аэропорта.

Прилет самолетов в Пермь из Барнаула и Казани авиаперевозчика «ЮВТ АЭРО» также отложен на несколько часов. Рейсы должны были прибыть в Пермь 24 сентября в 07:30 и 18:00 соответственно. Согласно скорректированному расписанию, пассажиры прилетят в прикамскую столицу только 25 сентября.

Корреспондент URA.RU направил запросы в авиакомпанию и пресс-службу пермского аэропорта. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее в Перми задерживали рейсы до Антальи. Тогда причиной послужило ЧП на взлетной полосе аэропорта Большое Савино.

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В пермском аэропорту Большое Савино задерживают рейсы авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Об этом свидетельствует онлайн-табло. «Рейс до Барнаула. Время по расписанию: 08:20, 24.09. Расчетное время: 03:00, 25.09. Рейс до Уинска. Время по расписанию: 18:40, 24.09. Расчетное время: 12:20, 25.09», — указано на сайте аэропорта. Прилет самолетов в Пермь из Барнаула и Казани авиаперевозчика «ЮВТ АЭРО» также отложен на несколько часов. Рейсы должны были прибыть в Пермь 24 сентября в 07:30 и 18:00 соответственно. Согласно скорректированному расписанию, пассажиры прилетят в прикамскую столицу только 25 сентября. Корреспондент URA.RU направил запросы в авиакомпанию и пресс-службу пермского аэропорта. На момент публикации ответ получен не был. Ранее в Перми задерживали рейсы до Антальи. Тогда причиной послужило ЧП на взлетной полосе аэропорта Большое Савино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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