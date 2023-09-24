Совбез Армении анонсировал переговоры Алиева и Пашиняна

Никол Пашинян может встретиться с Ильхамом Алиевым 5 сентября
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться 5 октября в городе Гранада (Испания). Об этом сообщили на Совбезе Армении.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян могут встретиться 5 октября в испанском городе Гранада», — говорится в сообщении пресс-службы Совбеза Армении. Отмечается, что 26 сентября секретарь Армении Армен Григорян и помощник Алиева Хикмет Гаджиев встретятся в Брюсселе, чтобы подготовиться к переговорам лидеров двух стран.
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