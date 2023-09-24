Совбез Армении анонсировал переговоры Алиева и Пашиняна

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Никол Пашинян может встретиться с Ильхамом Алиевым 5 сентября Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться 5 октября в городе Гранада (Испания). Об этом сообщили на Совбезе Армении.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян могут встретиться 5 октября в испанском городе Гранада», — говорится в сообщении пресс-службы Совбеза Армении. Отмечается, что 26 сентября секретарь Армении Армен Григорян и помощник Алиева Хикмет Гаджиев встретятся в Брюсселе, чтобы подготовиться к переговорам лидеров двух стран.

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Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться 5 октября в городе Гранада (Испания). Об этом сообщили на Совбезе Армении. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян могут встретиться 5 октября в испанском городе Гранада», — говорится в сообщении пресс-службы Совбеза Армении. Отмечается, что 26 сентября секретарь Армении Армен Григорян и помощник Алиева Хикмет Гаджиев встретятся в Брюсселе, чтобы подготовиться к переговорам лидеров двух стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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