24 сентября 2023

Финансист Грибков раскрыл, как получить лучшие условия по кредиту

Финансист Грибков: низкий кредитный рейтинг снижает сумму, которую одобряет банк
© Служба новостей «URA.RU»
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Низкий кредитный рейтинг может помешать взять необходимую сумму для ипотеки Фото:

Для получения лучших условий по кредитам и ипотеке нужно иметь высокий кредитный рейтинг, не допускать просрочек и повышения долговой нагрузки выше 40% от доходов. Об этом рассказал URA.RU заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков.

«Чтобы стать обладателем высокого кредитного рейтинга и претендовать на лучшие предложения банков, важно знать факторы, которые могут повлиять — положительно или отрицательно. Во-первых, это наличие действующих или погашенных кредитов в банках. Считаются, в том числе, кредитные карты и займы в МФО. Наличие дисциплинированно выплаченных кредитных обязательств повышает кредитный рейтинг. Во-вторых, это просрочки по кредитам. Те, что больше 30 дней будут снижать рейтинг. Регулярное и своевременное внесение платежей, наоборот, работает на повышение. Третий фактор — размер долговой нагрузки. У заемщиков с высоким кредитным рейтингом ежемесячные платежи по всем кредитам составляют не более 40% от дохода», — сказал Алексей Грибков.

Кредитный рейтинг формируется с высшей оценкой в 1000 баллов. Чем выше балл — тем лучше, но в целом шкала делится на три уровня:

  • От 1 до 500 баллов — плохой рейтинг. Шансы взять кредит в банках — небольшие, но получить заем у микрофинансовой организации возможно.
  • От 501 до 700 баллов — средний рейтинг. Это хороший балл, есть банки, которые кредитуют клиентов с таким рейтингом.
  • От 701 до 1000 баллов — высокий рейтинг. Можно получить кредит практически в любом банке на хороших условиях.

Он объяснил, какие проблемы грозят людям с низким кредитным рейтингом. «Вы не сможете быстро оформить кредит. У клиентов с недостаточно высоким рейтингом обычно маленький выбор банков, которые готовы одобрить им кредит. Если вы в будущем решите взять ипотеку, одобренной суммы может не хватить вам для покупки квартиры. Ставка по кредиту или ипотеке может оказаться выше средней, и вы сильно переплатите за кредит. Чтобы вам одобрили заем, придется либо отдавать в залог имущество, либо просить кого-то быть вашим созаемщиком или поручителем», — отметил собеседник агентства.

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Для получения лучших условий по кредитам и ипотеке нужно иметь высокий кредитный рейтинг, не допускать просрочек и повышения долговой нагрузки выше 40% от доходов. Об этом рассказал URA.RU заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков. «Чтобы стать обладателем высокого кредитного рейтинга и претендовать на лучшие предложения банков, важно знать факторы, которые могут повлиять — положительно или отрицательно. Во-первых, это наличие действующих или погашенных кредитов в банках. Считаются, в том числе, кредитные карты и займы в МФО. Наличие дисциплинированно выплаченных кредитных обязательств повышает кредитный рейтинг. Во-вторых, это просрочки по кредитам. Те, что больше 30 дней будут снижать рейтинг. Регулярное и своевременное внесение платежей, наоборот, работает на повышение. Третий фактор — размер долговой нагрузки. У заемщиков с высоким кредитным рейтингом ежемесячные платежи по всем кредитам составляют не более 40% от дохода», — сказал Алексей Грибков. Кредитный рейтинг формируется с высшей оценкой в 1000 баллов. Чем выше балл — тем лучше, но в целом шкала делится на три уровня: Он объяснил, какие проблемы грозят людям с низким кредитным рейтингом. «Вы не сможете быстро оформить кредит. У клиентов с недостаточно высоким рейтингом обычно маленький выбор банков, которые готовы одобрить им кредит. Если вы в будущем решите взять ипотеку, одобренной суммы может не хватить вам для покупки квартиры. Ставка по кредиту или ипотеке может оказаться выше средней, и вы сильно переплатите за кредит. Чтобы вам одобрили заем, придется либо отдавать в залог имущество, либо просить кого-то быть вашим созаемщиком или поручителем», — отметил собеседник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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