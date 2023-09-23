23 сентября 2023
22 сентября 2023

Курганский пенсионер МВД помог задержать браконьера

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Браконьер застрелил косулю Фото:

Вышедший на пенсию сотрудник правоохранительных органов помог курганским полицейским задержать браконьера, который незаконно застрелил животное на территории Чумлякского охотхозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Пенсионер МВД сообщил, что в лесу на территории Чумлякского охотхозяйства из автомобиля Niva произведен выстрел и убита одна косуля. На место происшествия выдвинулась оперативная группа. По подозрению в незаконной охоте полицейскими задержан житель Щучанского округа. Было установлено, что 67-летний мужчина совершил отстрел одной особи сибирской косули», — указано на сайте ведомства.

Причиненный ущерб оценили в 40 тысяч рублей. Автомобиль, оружие и незаконно добытое мясо дикого животного изъяли полицейские.

Ранее URA.RU писало о жителе Альменевского округа, у которого забрали оружие и трактор за незаконную охоту. Злоумышленник застрелил восемь косуль.

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Вышедший на пенсию сотрудник правоохранительных органов помог курганским полицейским задержать браконьера, который незаконно застрелил животное на территории Чумлякского охотхозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Пенсионер МВД сообщил, что в лесу на территории Чумлякского охотхозяйства из автомобиля Niva произведен выстрел и убита одна косуля. На место происшествия выдвинулась оперативная группа. По подозрению в незаконной охоте полицейскими задержан житель Щучанского округа. Было установлено, что 67-летний мужчина совершил отстрел одной особи сибирской косули», — указано на сайте ведомства. Причиненный ущерб оценили в 40 тысяч рублей. Автомобиль, оружие и незаконно добытое мясо дикого животного изъяли полицейские. Ранее URA.RU писало о жителе Альменевского округа, у которого забрали оружие и трактор за незаконную охоту. Злоумышленник застрелил восемь косуль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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