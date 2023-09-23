Курганский пенсионер МВД помог задержать браконьера

24 сентября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Браконьер застрелил косулю Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вышедший на пенсию сотрудник правоохранительных органов помог курганским полицейским задержать браконьера, который незаконно застрелил животное на территории Чумлякского охотхозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Пенсионер МВД сообщил, что в лесу на территории Чумлякского охотхозяйства из автомобиля Niva произведен выстрел и убита одна косуля. На место происшествия выдвинулась оперативная группа. По подозрению в незаконной охоте полицейскими задержан житель Щучанского округа. Было установлено, что 67-летний мужчина совершил отстрел одной особи сибирской косули», — указано на сайте ведомства. Причиненный ущерб оценили в 40 тысяч рублей. Автомобиль, оружие и незаконно добытое мясо дикого животного изъяли полицейские. Ранее URA.RU писало о жителе Альменевского округа, у которого забрали оружие и трактор за незаконную охоту. Злоумышленник застрелил восемь косуль.

Вышедший на пенсию сотрудник правоохранительных органов помог курганским полицейским задержать браконьера, который незаконно застрелил животное на территории Чумлякского охотхозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Пенсионер МВД сообщил, что в лесу на территории Чумлякского охотхозяйства из автомобиля Niva произведен выстрел и убита одна косуля. На место происшествия выдвинулась оперативная группа. По подозрению в незаконной охоте полицейскими задержан житель Щучанского округа. Было установлено, что 67-летний мужчина совершил отстрел одной особи сибирской косули», — указано на сайте ведомства. Причиненный ущерб оценили в 40 тысяч рублей. Автомобиль, оружие и незаконно добытое мясо дикого животного изъяли полицейские. Ранее URA.RU писало о жителе Альменевского округа, у которого забрали оружие и трактор за незаконную охоту. Злоумышленник застрелил восемь косуль.