У застрелившего восемь косуль браконьера отобрали оружие и трактор

У жителя Альменевского округа (Курганская область) забрали оружие и трактор за незаконный отстрел восьми косуль. В депприроды региона оценили ущерб в 320 тысяч рублей.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность гражданина, причастного к совершению противоправного деяния [браконьерство]. В доме 62-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли оружие и трактор, на котором передвигался злоумышленник. Он сознался, что незаконно совершил отстрел восьми животных», — передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Сейчас злоумышленник задержан. За незаконную охоту он может быть приговорен к пяти годам лишения свободы.
О том, что сотрудника силовой структуры задержали с семью тушами добытых косуль на территории Кетовского округа (Курганская область), URA.RU писало ранее. Об этом информационному агентству рассказали источники в правоохранительных органах.
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