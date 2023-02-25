У застрелившего восемь косуль браконьера отобрали оружие и трактор

26 февраля 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

За незаконную охоту зауральца лишили оружия и трактора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У жителя Альменевского округа (Курганская область) забрали оружие и трактор за незаконный отстрел восьми косуль. В депприроды региона оценили ущерб в 320 тысяч рублей. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность гражданина, причастного к совершению противоправного деяния [браконьерство]. В доме 62-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли оружие и трактор, на котором передвигался злоумышленник. Он сознался, что незаконно совершил отстрел восьми животных», — передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. Сейчас злоумышленник задержан. За незаконную охоту он может быть приговорен к пяти годам лишения свободы. О том, что сотрудника силовой структуры задержали с семью тушами добытых косуль на территории Кетовского округа (Курганская область), URA.RU писало ранее. Об этом информационному агентству рассказали источники в правоохранительных органах.

У жителя Альменевского округа (Курганская область) забрали оружие и трактор за незаконный отстрел восьми косуль. В депприроды региона оценили ущерб в 320 тысяч рублей. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность гражданина, причастного к совершению противоправного деяния [браконьерство]. В доме 62-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли оружие и трактор, на котором передвигался злоумышленник. Он сознался, что незаконно совершил отстрел восьми животных», — передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. Сейчас злоумышленник задержан. За незаконную охоту он может быть приговорен к пяти годам лишения свободы. О том, что сотрудника силовой структуры задержали с семью тушами добытых косуль на территории Кетовского округа (Курганская область), URA.RU писало ранее. Об этом информационному агентству рассказали источники в правоохранительных органах.