25 февраля 2023
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23 февраля 2023

У застрелившего восемь косуль браконьера отобрали оружие и трактор

© Служба новостей «URA.RU»
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За незаконную охоту зауральца лишили оружия и трактора Фото:

У жителя Альменевского округа (Курганская область) забрали оружие и трактор за незаконный отстрел восьми косуль. В депприроды региона оценили ущерб в 320 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность гражданина, причастного к совершению противоправного деяния [браконьерство]. В доме 62-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли оружие и трактор, на котором передвигался злоумышленник. Он сознался, что незаконно совершил отстрел восьми животных», — передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Сейчас злоумышленник задержан. За незаконную охоту он может быть приговорен к пяти годам лишения свободы.

О том, что сотрудника силовой структуры задержали с семью тушами добытых косуль на территории Кетовского округа (Курганская область), URA.RU писало ранее. Об этом информационному агентству рассказали источники в правоохранительных органах.

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У жителя Альменевского округа (Курганская область) забрали оружие и трактор за незаконный отстрел восьми косуль. В депприроды региона оценили ущерб в 320 тысяч рублей. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность гражданина, причастного к совершению противоправного деяния [браконьерство]. В доме 62-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли оружие и трактор, на котором передвигался злоумышленник. Он сознался, что незаконно совершил отстрел восьми животных», — передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. Сейчас злоумышленник задержан. За незаконную охоту он может быть приговорен к пяти годам лишения свободы. О том, что сотрудника силовой структуры задержали с семью тушами добытых косуль на территории Кетовского округа (Курганская область), URA.RU писало ранее. Об этом информационному агентству рассказали источники в правоохранительных органах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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