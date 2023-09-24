Свердловская прокуратура взялась за дело о ДТП микроавтобуса с детьми

Прокуратура Нижнесергинского района (Свердловская область) взялась за проведение административного расследования по факту ДТП микроавтобуса Mercedes, в салоне которого находились 15 детей и шесть взрослых, с водителем Opel на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП», — сказано в сообщении. К месту аварии направлен резервный автобус для перевозки детей. Они находятся в безопасном месте от проезжей части.
Ранее URA.RU писало, что микроавтобус Mercedes со школьниками попал в ДТП с иномаркой. Медики оказали помощь пострадавшей девочке. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.
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