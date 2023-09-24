Свердловская прокуратура взялась за дело о ДТП микроавтобуса с детьми

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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
К месту ДТП направлен резервный автобус для перевозки детей Фото:

Прокуратура Нижнесергинского района (Свердловская область) взялась за проведение административного расследования по факту ДТП микроавтобуса Mercedes, в салоне которого находились 15 детей и шесть взрослых, с водителем Opel на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП», — сказано в сообщении. К месту аварии направлен резервный автобус для перевозки детей. Они находятся в безопасном месте от проезжей части.

Ранее URA.RU писало, что микроавтобус Mercedes со школьниками попал в ДТП с иномаркой. Медики оказали помощь пострадавшей девочке. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

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Прокуратура Нижнесергинского района (Свердловская область) взялась за проведение административного расследования по факту ДТП микроавтобуса Mercedes, в салоне которого находились 15 детей и шесть взрослых, с водителем Opel на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП», — сказано в сообщении. К месту аварии направлен резервный автобус для перевозки детей. Они находятся в безопасном месте от проезжей части. Ранее URA.RU писало, что микроавтобус Mercedes со школьниками попал в ДТП с иномаркой. Медики оказали помощь пострадавшей девочке. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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