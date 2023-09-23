23 сентября 2023

Микроавтобус, попавший в ДТП, перевозил свердловских детей с нарушениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Микроавтобус перевозил детей без согласования с ГИБДД и без спецзнака «Дети» Фото:

Попавший в ДТП микроавтобус Mercedes с 10 школьниками в салоне перевозил детей без согласования с ГИБДД. Также на микроавтобусе отсутствовал специальный знак «Дети». Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По линии технического надзора установлен ряд грубых нарушений требований перевозки организованной группы детей. Так, на микроавтобусе отсутствует знак „Дети“, желтый маячок, не заключен договор фрахтования. Также перевозка школьников не была согласована с Госавтоинспекцией», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГИБДД составили на водителя микроавтобуса несколько протоколов об административных правонарушениях. Кроме этого юридическому лицу, организовавшему поездку школьников, грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Микроавтобус, в салоне которого находились 10 школьников и трое взрослых, попал в ДТП с водителем Opel вечером 24 сентября. В Минздраве по Свердловской области отметили, что травму получила лишь одна девочка. Прокуратура Нижнесергинского района взялась за проведение административного расследования по факту ДТП.

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Попавший в ДТП микроавтобус Mercedes с 10 школьниками в салоне перевозил детей без согласования с ГИБДД. Также на микроавтобусе отсутствовал специальный знак «Дети». Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По линии технического надзора установлен ряд грубых нарушений требований перевозки организованной группы детей. Так, на микроавтобусе отсутствует знак „Дети“, желтый маячок, не заключен договор фрахтования. Также перевозка школьников не была согласована с Госавтоинспекцией», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД составили на водителя микроавтобуса несколько протоколов об административных правонарушениях. Кроме этого юридическому лицу, организовавшему поездку школьников, грозит штраф до 100 тысяч рублей. Микроавтобус, в салоне которого находились 10 школьников и трое взрослых, попал в ДТП с водителем Opel вечером 24 сентября. В Минздраве по Свердловской области отметили, что травму получила лишь одна девочка. Прокуратура Нижнесергинского района взялась за проведение административного расследования по факту ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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