Финансовый советник озвучил, когда выгоднее купить iPhone 15

Финансовый советник Родин: iPhone 15 выгодно покупать только ради работы

24 сентября 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Алексей Родин заявил, что из-за кредита на телефон человек может загнать себя в долговую яму Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новую модель iPhone 15 выгоднее покупать, когда телефон необходим для работы. Об этом сообщил финансовый советник Алексей Родин. По его словам, работа на телефоне окупит его приобретение. «Покупать новый смартфон за несколько десятков тысяч рублей, если он вам не по карману, крайне финансово неграмотно. Исключение может составлять ситуация, когда вам этот смартфон нужен для работы», — заявил Родин в беседе с радио Sputnik. По его словам, приобретение сможет окупиться, так как работа на телефоне будет приносить деньги. Родин отметил, что из-за оформления кредита на iPhone человек загонит себя в долговую яму и много переплатит. По его словам, выгоднее накопить определенную сумму на телефон. «В месяц придется откладывать по 5800 рублей. А при покупке в кредит при прочих равных ежемесячная выплата будет составлять 7300 рублей», — заявил финансист. Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что от мира новых технологий iPhone 15 отстал на пять лет. Все представленные разработки давно внедрены в смартфоны. Цены в РФ на новые смартфоны iPhone 15 по предзаказу начинаются от 124 тысяч рублей и доходят до 250 тысяч.

Новую модель iPhone 15 выгоднее покупать, когда телефон необходим для работы. Об этом сообщил финансовый советник Алексей Родин. По его словам, работа на телефоне окупит его приобретение. «Покупать новый смартфон за несколько десятков тысяч рублей, если он вам не по карману, крайне финансово неграмотно. Исключение может составлять ситуация, когда вам этот смартфон нужен для работы», — заявил Родин в беседе с радио Sputnik. По его словам, приобретение сможет окупиться, так как работа на телефоне будет приносить деньги. Родин отметил, что из-за оформления кредита на iPhone человек загонит себя в долговую яму и много переплатит. По его словам, выгоднее накопить определенную сумму на телефон. «В месяц придется откладывать по 5800 рублей. А при покупке в кредит при прочих равных ежемесячная выплата будет составлять 7300 рублей», — заявил финансист. Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что от мира новых технологий iPhone 15 отстал на пять лет. Все представленные разработки давно внедрены в смартфоны. Цены в РФ на новые смартфоны iPhone 15 по предзаказу начинаются от 124 тысяч рублей и доходят до 250 тысяч.