Стала известна стоимость iPhone 15 в России

МТС принимает предзаказы на iPhone 15 от 124 тысяч рублей

Цены на предзаказ новых смартфонов Apple начинаются от 124 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Цены в России на новые смартфоны iPhone 15 по предзаказу начинаются от 124 тысяч рублей. Стоимость iPhone 15 Pro Max составляет до 250 тысяч рублей за версию на один терабайт. Об этом сообщает МТС.

«Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max», — сообщили РИА Новости в компании. Кроме того, россияне могут оформить предзаказ на новые смарт часы Apple Watch Ultra 2 за 110 тысяч рублей.

Цены на новые iPhone в МТС:

iPhone 15 на 128гб — 125 тысяч, 256гб — 140 тысяч, 512гб — 170 тысяч;

iPhone 15 Plus 128гб — 140 тысяч, 512гб — 185 тысяч;

iPhone 15 Pro 128гб — 154 тысячи, 1тб — 234 тысячи;

iPhone 15 Pro Max 1тб — 250 тысяч.



Apple представила новую линейку моделей iPhone 12 сентября. URA.RU рассказывало о полных характеристиках смартфонов. Рекомендованная цена от самой компании на базовую версию iPhone 15 составляет 800 долларов (76,6 тысячи рублей).