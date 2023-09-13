Аналитик объяснил, почему iPhone 15 нельзя назвать новым телефоном

Аналитик Муртазин предупредил россиян о неработающих функциях на iPhone 15

14 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Телескопическая камера зум x5 iPhone 15 Pro Max взята из смартфонов 2019 года, отметил Эльдар Муртазин (архивные фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU От мира новых технологий iPhone 15 отстал на пять лет. Все представленные разработки давно внедрены в смартфоны, подчеркнул в беседе с URA.RU ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Компания Apple никогда не была инноватором, за исключением первого iPhone, и не было переосмысления смартфона как такового. Они используют чужие технологии. Сегодня iPhone отстает от рынка примерно лет на пять. В красивой упаковке вам продают достаточно старые технологии при этом за максимальные деньги. Телескопическая камера зум x5 (iPhone 15 Pro Max), то есть пятикратный оптический зум, — взята из аппаратов примерно 2019 года. Если мы говорим про Action Button (быстрый доступ к разным приложениям без разблокировки гаджета, — прим. URA.RU) в моделях Pro, то это взято примерно из 2017 года с HTC. Портретная съемка кроп появилась пять лет назад на Android и давно эта технология ушла вперед. Там по сути нет ничего нового. Да, для аудитории Apple — это какие-то вещи, которые они просто никогда не знали, что они есть. Они искреннее верят, что USB Type-C впервые появился на iPhone, а на Android что-то другое, но это очень смешно», — отметил Эльдар Муртазин. При этом аналитик предупредил, что пользователи iPhone 15 столкнутся с техническими трудностями в России. «Для россиян есть одна проблема. Компании Apple в РФ нет, нет сервисного обслуживания. Отремонтировать любой iPhone 15 в России невозможно физически. Вы разобьете экран, попрощаетесь с аппаратом, учитывая, что iPhone 15 начинается от 125 тысяч рублей. Как-то покупать тяжелый люкс без гарантии очень сложно. Второй момент — операторские фишки, типа VoLTE, с вероятностью в 99% работать не будут под наши сети. Этот телефон не адаптирован», — подчеркнул Муртазин. Ранее компания Apple презентовала новый iPhone 15. По данным МТС, в России стоимость по предзаказу начинается от 125 тысячи рублей. Это касается iPhone 15 на 128гб. iPhone 15 Pro Max на один терабайт стоит 250 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От мира новых технологий iPhone 15 отстал на пять лет. Все представленные разработки давно внедрены в смартфоны, подчеркнул в беседе с URA.RU ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Компания Apple никогда не была инноватором, за исключением первого iPhone, и не было переосмысления смартфона как такового. Они используют чужие технологии. Сегодня iPhone отстает от рынка примерно лет на пять. В красивой упаковке вам продают достаточно старые технологии при этом за максимальные деньги. Телескопическая камера зум x5 (iPhone 15 Pro Max), то есть пятикратный оптический зум, — взята из аппаратов примерно 2019 года. Если мы говорим про Action Button (быстрый доступ к разным приложениям без разблокировки гаджета, — прим. URA.RU) в моделях Pro, то это взято примерно из 2017 года с HTC. Портретная съемка кроп появилась пять лет назад на Android и давно эта технология ушла вперед. Там по сути нет ничего нового. Да, для аудитории Apple — это какие-то вещи, которые они просто никогда не знали, что они есть. Они искреннее верят, что USB Type-C впервые появился на iPhone, а на Android что-то другое, но это очень смешно», — отметил Эльдар Муртазин. При этом аналитик предупредил, что пользователи iPhone 15 столкнутся с техническими трудностями в России. «Для россиян есть одна проблема. Компании Apple в РФ нет, нет сервисного обслуживания. Отремонтировать любой iPhone 15 в России невозможно физически. Вы разобьете экран, попрощаетесь с аппаратом, учитывая, что iPhone 15 начинается от 125 тысяч рублей. Как-то покупать тяжелый люкс без гарантии очень сложно. Второй момент — операторские фишки, типа VoLTE, с вероятностью в 99% работать не будут под наши сети. Этот телефон не адаптирован», — подчеркнул Муртазин. Ранее компания Apple презентовала новый iPhone 15. По данным МТС, в России стоимость по предзаказу начинается от 125 тысячи рублей. Это касается iPhone 15 на 128гб. iPhone 15 Pro Max на один терабайт стоит 250 тысяч рублей.