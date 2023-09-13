Аналитик объяснил, почему iPhone 15 нельзя назвать новым телефоном

От мира новых технологий iPhone 15 отстал на пять лет. Все представленные разработки давно внедрены в смартфоны, подчеркнул в беседе с URA.RU ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Компания Apple никогда не была инноватором, за исключением первого iPhone, и не было переосмысления смартфона как такового. Они используют чужие технологии. Сегодня iPhone отстает от рынка примерно лет на пять. В красивой упаковке вам продают достаточно старые технологии при этом за максимальные деньги. Телескопическая камера зум x5 (iPhone 15 Pro Max), то есть пятикратный оптический зум, — взята из аппаратов примерно 2019 года. Если мы говорим про Action Button (быстрый доступ к разным приложениям без разблокировки гаджета, — прим. URA.RU) в моделях Pro, то это взято примерно из 2017 года с HTC. Портретная съемка кроп появилась пять лет назад на Android и давно эта технология ушла вперед. Там по сути нет ничего нового. Да, для аудитории Apple — это какие-то вещи, которые они просто никогда не знали, что они есть. Они искреннее верят, что USB Type-C впервые появился на iPhone, а на Android что-то другое, но это очень смешно», — отметил Эльдар Муртазин.
При этом аналитик предупредил, что пользователи iPhone 15 столкнутся с техническими трудностями в России. «Для россиян есть одна проблема. Компании Apple в РФ нет, нет сервисного обслуживания. Отремонтировать любой iPhone 15 в России невозможно физически. Вы разобьете экран, попрощаетесь с аппаратом, учитывая, что iPhone 15 начинается от 125 тысяч рублей. Как-то покупать тяжелый люкс без гарантии очень сложно. Второй момент — операторские фишки, типа VoLTE, с вероятностью в 99% работать не будут под наши сети. Этот телефон не адаптирован», — подчеркнул Муртазин.
Ранее компания Apple презентовала новый iPhone 15. По данным МТС, в России стоимость по предзаказу начинается от 125 тысячи рублей. Это касается iPhone 15 на 128гб. iPhone 15 Pro Max на один терабайт стоит 250 тысяч рублей.
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