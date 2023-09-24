Американский журналист Карлсон признался, из-за чего не может взять интервью у Путина

Власти США запретили американскому журналисту Карлсону брать интервью у Путина

24 сентября 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Власти США строго контролируют прессу и запугивает журналистов, считает Такер Карлсон Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американское правительство запретило экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону брать интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом журналист рассказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. «Вы знаете, я же попытался взять интервью у Путина, а американское правительство остановило меня. Что, нам нельзя слышать голос Путина?! Почему? Никто не голосовал по этому вопросу», — сказал Карлсон в интервью Die Weltwoche. Карлсон добавил, что власти США строго контролируют прессу и запугивает журналистов. Многие сотрудники американских СМИ были уволены за то, что сообщали правду. Он считает, что по этой причине народ не знает «истинного положения вещей». Журналист назвал конфликт на Украине «ядерным конфликтом двух сверхдержав». Карлсон утверждает, что американцам запретили узнавать правду. Ранее Карлсон попросил об интервью с Путиным. Об этом рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она выразила надежду, что эта информация будет услышана и донесена до лидера страны, передает RT.

Американское правительство запретило экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону брать интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом журналист рассказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. «Вы знаете, я же попытался взять интервью у Путина, а американское правительство остановило меня. Что, нам нельзя слышать голос Путина?! Почему? Никто не голосовал по этому вопросу», — сказал Карлсон в интервью Die Weltwoche. Карлсон добавил, что власти США строго контролируют прессу и запугивает журналистов. Многие сотрудники американских СМИ были уволены за то, что сообщали правду. Он считает, что по этой причине народ не знает «истинного положения вещей». Журналист назвал конфликт на Украине «ядерным конфликтом двух сверхдержав». Карлсон утверждает, что американцам запретили узнавать правду. Ранее Карлсон попросил об интервью с Путиным. Об этом рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она выразила надежду, что эта информация будет услышана и донесена до лидера страны, передает RT.