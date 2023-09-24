Жена Зеленского заявила, что ее муж не побоится переизбираться на второй срок

25 сентября 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская не поддерживала идею своего мужа баллотироваться в президенты Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Второй раз баллотироваться в президенты Украины Владимиру Зеленскому будет не так страшно, как в первый. Действующий лидер страны уже имеет определенный опыт. Об этом заявила его супруга Елена Зеленская. «Когда он (Зеленский — прим. URA.RU) баллотировался [в президенты Украины] в первый раз, я не полностью поддерживала это. Но если он будет снова, если пойдет на второй срок, если решит, что это необходимо… Что ж, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Это будет не так страшно, как в первый раз», — передает слова Зеленской издание The Hill . Ранее западные политики потребовали от Украины проведения парламентских и президентских выборов. По их мнению, голосование необходимо провести несмотря на военное положение в стране, передает RT.

Второй раз баллотироваться в президенты Украины Владимиру Зеленскому будет не так страшно, как в первый. Действующий лидер страны уже имеет определенный опыт. Об этом заявила его супруга Елена Зеленская. «Когда он (Зеленский — прим. URA.RU) баллотировался [в президенты Украины] в первый раз, я не полностью поддерживала это. Но если он будет снова, если пойдет на второй срок, если решит, что это необходимо… Что ж, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Это будет не так страшно, как в первый раз», — передает слова Зеленской издание The Hill. Ранее западные политики потребовали от Украины проведения парламентских и президентских выборов. По их мнению, голосование необходимо провести несмотря на военное положение в стране, передает RT.