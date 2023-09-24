24 сентября 2023

Жена Зеленского заявила, что ее муж не побоится переизбираться на второй срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Елена Зеленская, stock
Елена Зеленская не поддерживала идею своего мужа баллотироваться в президенты Украины Фото:

Второй раз баллотироваться в президенты Украины Владимиру Зеленскому будет не так страшно, как в первый. Действующий лидер страны уже имеет определенный опыт. Об этом заявила его супруга Елена Зеленская.

«Когда он (Зеленский — прим. URA.RU) баллотировался [в президенты Украины] в первый раз, я не полностью поддерживала это. Но если он будет снова, если пойдет на второй срок, если решит, что это необходимо… Что ж, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Это будет не так страшно, как в первый раз», — передает слова Зеленской издание The Hill.

Ранее западные политики потребовали от Украины проведения парламентских и президентских выборов. По их мнению, голосование необходимо провести несмотря на военное положение в стране, передает RT.

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Второй раз баллотироваться в президенты Украины Владимиру Зеленскому будет не так страшно, как в первый. Действующий лидер страны уже имеет определенный опыт. Об этом заявила его супруга Елена Зеленская. «Когда он (Зеленский — прим. URA.RU) баллотировался [в президенты Украины] в первый раз, я не полностью поддерживала это. Но если он будет снова, если пойдет на второй срок, если решит, что это необходимо… Что ж, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Это будет не так страшно, как в первый раз», — передает слова Зеленской издание The Hill. Ранее западные политики потребовали от Украины проведения парламентских и президентских выборов. По их мнению, голосование необходимо провести несмотря на военное положение в стране, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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