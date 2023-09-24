Новый Уренгой и Салехард обошли Москву по уровню зарплат. Инфографика

25 сентября 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

Лидеры рейтинга показали самую высокую покупательную способность Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новый Уренгой и Салехард лидируют в рейтинге городов по уровню заработных плат. Москва занимает лишь третье место. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты РИА Новости. «Новый Уренгой, Салехард и Москва лидируют в рейтинге российских городов по уровню зарплат», — приводит данные исследования РИА Новости в своем telegram-канале. Северные города заняли первое и второе место соответственно. Столица расположилась на третьем месте. В основе расчетов лежит соотношение средних зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора. Лидеры рейтинга показали самую высокую покупательную способность. Города Ханты-Мансийского автономного округа также попали в топ-10 по уровню доходов населения. Сургут и Ханты-Мансийск занимают пятую и шестую строчки в рейтинге. Аутсайдерами названы: Нальчик, Элиста и Грозный. В Элисте зафиксированы самые низкие зарплаты — 37,9 тысячи рублей. Инфографика: telegram-канал «РИА Новости», https://t.me/rian_ru Инфографика: telegram-канал «РИА Новости», https://t.me/rian_ru

Новый Уренгой и Салехард лидируют в рейтинге городов по уровню заработных плат. Москва занимает лишь третье место. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты РИА Новости. «Новый Уренгой, Салехард и Москва лидируют в рейтинге российских городов по уровню зарплат», — приводит данные исследования РИА Новости в своем telegram-канале. Северные города заняли первое и второе место соответственно. Столица расположилась на третьем месте. В основе расчетов лежит соотношение средних зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора. Лидеры рейтинга показали самую высокую покупательную способность. Города Ханты-Мансийского автономного округа также попали в топ-10 по уровню доходов населения. Сургут и Ханты-Мансийск занимают пятую и шестую строчки в рейтинге. Аутсайдерами названы: Нальчик, Элиста и Грозный. В Элисте зафиксированы самые низкие зарплаты — 37,9 тысячи рублей.