Новый Уренгой и Салехард лидируют в рейтинге городов по уровню заработных плат. Москва занимает лишь третье место. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты РИА Новости.
«Новый Уренгой, Салехард и Москва лидируют в рейтинге российских городов по уровню зарплат», — приводит данные исследования РИА Новости в своем telegram-канале. Северные города заняли первое и второе место соответственно. Столица расположилась на третьем месте.
В основе расчетов лежит соотношение средних зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора. Лидеры рейтинга показали самую высокую покупательную способность.
Города Ханты-Мансийского автономного округа также попали в топ-10 по уровню доходов населения. Сургут и Ханты-Мансийск занимают пятую и шестую строчки в рейтинге.
Аутсайдерами названы: Нальчик, Элиста и Грозный. В Элисте зафиксированы самые низкие зарплаты — 37,9 тысячи рублей.
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