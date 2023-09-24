24 сентября 2023

Новый Уренгой и Салехард обошли Москву по уровню зарплат. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры рейтинга показали самую высокую покупательную способность Фото:

Новый Уренгой и Салехард лидируют в рейтинге городов по уровню заработных плат. Москва занимает лишь третье место. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты РИА Новости.

«Новый Уренгой, Салехард и Москва лидируют в рейтинге российских городов по уровню зарплат», — приводит данные исследования РИА Новости в своем telegram-канале. Северные города заняли первое и второе место соответственно. Столица расположилась на третьем месте.

В основе расчетов лежит соотношение средних зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора. Лидеры рейтинга показали самую высокую покупательную способность.

Города Ханты-Мансийского автономного округа также попали в топ-10 по уровню доходов населения. Сургут и Ханты-Мансийск занимают пятую и шестую строчки в рейтинге.

Аутсайдерами названы: Нальчик, Элиста и Грозный. В Элисте зафиксированы самые низкие зарплаты — 37,9 тысячи рублей.

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Новый Уренгой и Салехард лидируют в рейтинге городов по уровню заработных плат. Москва занимает лишь третье место. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты РИА Новости. «Новый Уренгой, Салехард и Москва лидируют в рейтинге российских городов по уровню зарплат», — приводит данные исследования РИА Новости в своем telegram-канале. Северные города заняли первое и второе место соответственно. Столица расположилась на третьем месте. В основе расчетов лежит соотношение средних зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора. Лидеры рейтинга показали самую высокую покупательную способность. Города Ханты-Мансийского автономного округа также попали в топ-10 по уровню доходов населения. Сургут и Ханты-Мансийск занимают пятую и шестую строчки в рейтинге. Аутсайдерами названы: Нальчик, Элиста и Грозный. В Элисте зафиксированы самые низкие зарплаты — 37,9 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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