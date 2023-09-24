24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Челябинске изменилась схема движения трамвая №5

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый трамвай. Челябинск, трамвай уквз, улица цвиллинга, трамвай
Маршрут трамвая изменится до конца сентября Фото:

В Челябинске до 30 сентября трамваи №5 изменят маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта в telegram-канале.

«Трамвай №5 временно изменит маршрут. Направим: ЧЭМК — Горького — Первой Пятилетки — Трамвайное депо № 1. ЧЭМК — Кирова — Вокзал», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в Челябинске завершаются ремонтные работы на узле Монтажный колледж. На узле Трамвайное депо №1 пока ремонт продолжается. Движение на участке Трамвайное депо №1 — улица Российская закрыто до пяти утра 30 сентября.

Ранее в Челябинске с 19 по 30 сентября изменилась схема движения трамваев №20 и №22. Трамваи №20 следуют от ЧМК по улицам Кирова, Карла Маркса и Российской до ЧГРЭСа. Трамваи №22 с одиночными вагонами направили по улицам Чистопольская, Первой Пятилетки до трамвайного депо №1.

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В Челябинске до 30 сентября трамваи №5 изменят маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта в telegram-канале. «Трамвай №5 временно изменит маршрут. Направим: ЧЭМК — Горького — Первой Пятилетки — Трамвайное депо № 1. ЧЭМК — Кирова — Вокзал», — уточнили в пресс-службе ведомства. Также в Челябинске завершаются ремонтные работы на узле Монтажный колледж. На узле Трамвайное депо №1 пока ремонт продолжается. Движение на участке Трамвайное депо №1 — улица Российская закрыто до пяти утра 30 сентября. Ранее в Челябинске с 19 по 30 сентября изменилась схема движения трамваев №20 и №22. Трамваи №20 следуют от ЧМК по улицам Кирова, Карла Маркса и Российской до ЧГРЭСа. Трамваи №22 с одиночными вагонами направили по улицам Чистопольская, Первой Пятилетки до трамвайного депо №1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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