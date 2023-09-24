Военнослужащие ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провели масштабные учения в Свердловской области. Видео со ссылкой на Минобороны появилось в telegram-канале ТАСС.
«Более трех тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники задействованы в масштабном командно-штабном учении с Тагильским ракетным соединением», — говорится в сообщении. Как видно на кадрах, учения проводились и в темное, и в светлое время суток.
В ходе учений отрабатывался обширный перечень задач и вводных, сообщало ранее Минобороны. Бойцы использовали ракетные комплексы «Ярс», боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М» и другую технику.
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