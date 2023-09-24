Минобороны показало масштаб учений ракетчиков в Свердловской области. Видео

25 сентября 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

На учениях отрабатывались задачи по приведению сил в высшую степень боевой готовности (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Военнослужащие ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провели масштабные учения в Свердловской области. Видео со ссылкой на Минобороны появилось в telegram-канале ТАСС. «Более трех тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники задействованы в масштабном командно-штабном учении с Тагильским ракетным соединением», — говорится в сообщении. Как видно на кадрах, учения проводились и в темное, и в светлое время суток. В ходе учений отрабатывался обширный перечень задач и вводных, сообщало ранее Минобороны. Бойцы использовали ракетные комплексы «Ярс», боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М» и другую технику.

Военнослужащие ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провели масштабные учения в Свердловской области. Видео со ссылкой на Минобороны появилось в telegram-канале ТАСС. «Более трех тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники задействованы в масштабном командно-штабном учении с Тагильским ракетным соединением», — говорится в сообщении. Как видно на кадрах, учения проводились и в темное, и в светлое время суток. В ходе учений отрабатывался обширный перечень задач и вводных, сообщало ранее Минобороны. Бойцы использовали ракетные комплексы «Ярс», боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М» и другую технику.