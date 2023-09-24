24 сентября 2023
23 сентября 2023

Минобороны показало масштаб учений ракетчиков в Свердловской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, ракеты, пво, рвсн, крылатые ракеты, тактические ракеты
На учениях отрабатывались задачи по приведению сил в высшую степень боевой готовности (архивное фото) Фото:

Военнослужащие ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провели масштабные учения в Свердловской области. Видео со ссылкой на Минобороны появилось в telegram-канале ТАСС.

«Более трех тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники задействованы в масштабном командно-штабном учении с Тагильским ракетным соединением», — говорится в сообщении. Как видно на кадрах, учения проводились и в темное, и в светлое время суток.

В ходе учений отрабатывался обширный перечень задач и вводных, сообщало ранее Минобороны. Бойцы использовали ракетные комплексы «Ярс», боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М» и другую технику.

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Военнослужащие ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провели масштабные учения в Свердловской области. Видео со ссылкой на Минобороны появилось в telegram-канале ТАСС. «Более трех тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники задействованы в масштабном командно-штабном учении с Тагильским ракетным соединением», — говорится в сообщении. Как видно на кадрах, учения проводились и в темное, и в светлое время суток. В ходе учений отрабатывался обширный перечень задач и вводных, сообщало ранее Минобороны. Бойцы использовали ракетные комплексы «Ярс», боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М» и другую технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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