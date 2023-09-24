На перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников в Тюмени 20-летний водитель автомобиля Лада Priora врезался в ограждение. В результате ДТП, пассажир отечественной легковушки скончался на месте. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.
«На перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников автомобиль Лада Priora въехал в ограждение. Пассажир автомобиля погиб. 20-летний водитель доставлен в больницу с ранениями», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.
Там добавили, что за рулем Лада Priora находился мужчина из Исетского района Тюменской области. Личность погибшего пассажира устанавливается.
Ранее агентство писало о том, что на федеральной трассе Тюмень — Омск микроавтобус Nissan выехал на встречную полосу движения и столкнулся с большегрузом MAN. 63-летний водитель минивэна и его 42-летний сын, который находился в салоне автомобиля, от полученных травм скончались на месте.
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