24 сентября 2023
23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Тюмени произошло смертельное ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смертельная авария произошла на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников в Тюмени Фото:

На перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников в Тюмени 20-летний водитель автомобиля Лада Priora врезался в ограждение. В результате ДТП, пассажир отечественной легковушки скончался на месте. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.

«На перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников автомобиль Лада Priora въехал в ограждение. Пассажир автомобиля погиб. 20-летний водитель доставлен в больницу с ранениями», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что за рулем Лада Priora находился мужчина из Исетского района Тюменской области. Личность погибшего пассажира устанавливается.

Ранее агентство писало о том, что на федеральной трассе Тюмень — Омск микроавтобус Nissan выехал на встречную полосу движения и столкнулся с большегрузом MAN. 63-летний водитель минивэна и его 42-летний сын, который находился в салоне автомобиля, от полученных травм скончались на месте.

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На перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников в Тюмени 20-летний водитель автомобиля Лада Priora врезался в ограждение. В результате ДТП, пассажир отечественной легковушки скончался на месте. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. «На перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников автомобиль Лада Priora въехал в ограждение. Пассажир автомобиля погиб. 20-летний водитель доставлен в больницу с ранениями», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. Там добавили, что за рулем Лада Priora находился мужчина из Исетского района Тюменской области. Личность погибшего пассажира устанавливается. Ранее агентство писало о том, что на федеральной трассе Тюмень — Омск микроавтобус Nissan выехал на встречную полосу движения и столкнулся с большегрузом MAN. 63-летний водитель минивэна и его 42-летний сын, который находился в салоне автомобиля, от полученных травм скончались на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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