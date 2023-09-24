24 сентября 2023
23 сентября 2023
22 сентября 2023

В ЯНАО назначили нового главу аппарата губернатора

Новым главой аппарата губернатора ЯНАО стала Светлана Твердовская
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
Светлана Твердовская заняла должность руководителя аппарата губернатора ЯНАО Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Власти назначили нового руководителя аппарата губернатора ЯНАО. Должность заняла Светлана Твердовская, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Аппарат губернатора возглавила Светлана Твердовская. Кадровые изменения внесены в связи с обновлением в составе правительства. Ирина Новоселова, ранее возглавлявшая госорган, заняла должность первого заместителя губернатора ЯНАО и получила расширенные полномочия», — сказано в сообщении.

Светлана Твердовская родилась в Ханты-Мансийске. В 2001 году начала работать в администрации ЯНАО. В аппарате губернатора работает с 2003 года. С сентября 2020 по февраль 2021 года исполняла обязанности замгубернатора, руководителя аппарата губернатора.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Артюхов назначил своим первым заместителем Александра Калинина. В новой должности он курировал сферы экономики, госзаказа, имущественно-земельных отношений, торговли и продовольствия, а также природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса.

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Власти назначили нового руководителя аппарата губернатора ЯНАО. Должность заняла Светлана Твердовская, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Аппарат губернатора возглавила Светлана Твердовская. Кадровые изменения внесены в связи с обновлением в составе правительства. Ирина Новоселова, ранее возглавлявшая госорган, заняла должность первого заместителя губернатора ЯНАО и получила расширенные полномочия», — сказано в сообщении. Светлана Твердовская родилась в Ханты-Мансийске. В 2001 году начала работать в администрации ЯНАО. В аппарате губернатора работает с 2003 года. С сентября 2020 по февраль 2021 года исполняла обязанности замгубернатора, руководителя аппарата губернатора. Ранее сообщалось, что в 2020 году Артюхов назначил своим первым заместителем Александра Калинина. В новой должности он курировал сферы экономики, госзаказа, имущественно-земельных отношений, торговли и продовольствия, а также природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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