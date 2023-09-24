24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Челябинске объявлен конкурс на должность главного архитектора

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города. Челябинск, администрация челябинска, мэрия челябинска
Конкурс на должность главного архитектора города пройдет с 25 сентября по 21 ноября Фото:

Мэрия Челябинска объявила конкурс на замещение должности главного архитектора города. Об этом на аппаратном совещании 25 сентября рассказала и. о. главного архитектора Челябинска Ольга Никитина.

«Хотелось бы сегодня объявить о конкурсе на должность архитектора города Челябинска. На вакансию могут претендовать граждане России с высшим образованием, стажем работы по специальности, направлению подготовки не менее 5 лет. Претендента выберет конкурсная комиссия», — сообщила Никитина.

Конкурс пройдет в два этапа. Документы от соискателей начнут принимать с 25 сентября по 25 октября 2023 года. 30 октября состоится первое заседание комиссии, на котором будут оглашены допущенные к конкурсу заявки. С 31 октября по 03 ноября 2023 года участники будут уведомлены о прохождении или не прохождении первого этапа конкурса.

На втором этапе 13 ноября пройдут собеседования с кандидатами, прошедшими первый отборочный этап для оценки профессионального уровня, их соответствия квалификационным требованиям конкурса и должности архитектора города. Итоги конкурса будут подведены с 14 ноября по 21 ноября 2023 года.

Должность главного архитектора Челябинска вакантна с 13 июля. Занимавший этот пост Павел Крутолапов уволился по собственному желанию.

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Мэрия Челябинска объявила конкурс на замещение должности главного архитектора города. Об этом на аппаратном совещании 25 сентября рассказала и. о. главного архитектора Челябинска Ольга Никитина. «Хотелось бы сегодня объявить о конкурсе на должность архитектора города Челябинска. На вакансию могут претендовать граждане России с высшим образованием, стажем работы по специальности, направлению подготовки не менее 5 лет. Претендента выберет конкурсная комиссия», — сообщила Никитина. Конкурс пройдет в два этапа. Документы от соискателей начнут принимать с 25 сентября по 25 октября 2023 года. 30 октября состоится первое заседание комиссии, на котором будут оглашены допущенные к конкурсу заявки. С 31 октября по 03 ноября 2023 года участники будут уведомлены о прохождении или не прохождении первого этапа конкурса. На втором этапе 13 ноября пройдут собеседования с кандидатами, прошедшими первый отборочный этап для оценки профессионального уровня, их соответствия квалификационным требованиям конкурса и должности архитектора города. Итоги конкурса будут подведены с 14 ноября по 21 ноября 2023 года. Должность главного архитектора Челябинска вакантна с 13 июля. Занимавший этот пост Павел Крутолапов уволился по собственному желанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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