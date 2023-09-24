В Челябинске объявлен конкурс на должность главного архитектора

Конкурс на должность главного архитектора города пройдет с 25 сентября по 21 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска объявила конкурс на замещение должности главного архитектора города. Об этом на аппаратном совещании 25 сентября рассказала и. о. главного архитектора Челябинска Ольга Никитина.

«Хотелось бы сегодня объявить о конкурсе на должность архитектора города Челябинска. На вакансию могут претендовать граждане России с высшим образованием, стажем работы по специальности, направлению подготовки не менее 5 лет. Претендента выберет конкурсная комиссия», — сообщила Никитина.

Конкурс пройдет в два этапа. Документы от соискателей начнут принимать с 25 сентября по 25 октября 2023 года. 30 октября состоится первое заседание комиссии, на котором будут оглашены допущенные к конкурсу заявки. С 31 октября по 03 ноября 2023 года участники будут уведомлены о прохождении или не прохождении первого этапа конкурса.

На втором этапе 13 ноября пройдут собеседования с кандидатами, прошедшими первый отборочный этап для оценки профессионального уровня, их соответствия квалификационным требованиям конкурса и должности архитектора города. Итоги конкурса будут подведены с 14 ноября по 21 ноября 2023 года.

Должность главного архитектора Челябинска вакантна с 13 июля. Занимавший этот пост Павел Крутолапов уволился по собственному желанию.